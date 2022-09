Agressor de faxineira de Belo Horizonte se apresenta à Polícia Civil e fica em silêncio

Rafael Ferreira Birro de Oliveira, investigado por agredir uma faxineira que lavava calçada em Belo Horizonte, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (23) para prestar depoimento. As informações são do G1.

O suspeito se manteve em silêncio e assinou um termo de compromisso para comparecer a uma audiência judicial já agendada. A data, porém, não foi revelada pela instituição.

Até essa quinta-feira (22), a polícia ainda não havia ouvido o depoimento de Rafael, identificado como sendo o agressor da faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos.

Rafael chegou a ser intimado para prestar depoimento na última terça-feira (20), mas o advogado dele solicitou que o cliente fosse ouvido em outro momento, de "forma reservada".

Entenda o caso

Lenirge usava uma mangueira para lavar a calçada de um prédio no bairro de Lourdes, em BH, na última sexta-feira (16). O homem tentou passar com um cachorro, momento em que se inicia uma discussão sobre desperdício de água.

Imagens de segurança flagraram Rafael arrancando com força a mangueira da mão da faxineira. Ele molha a vítima, que ao tentar recuperar a mangueira, cai no chão e machuca o joelho e o braço.

"Ele tomou a mangueira e já foi jogando no meu rosto, me sufocando, e eu sem poder gritar. O porteiro perguntou por que eu não gritei, mas não tinha como", relatou ao G1.

Após a repercussão do caso, o homem foi desligado da Magrass Franchising, uma clínica de emagrecimento em que ele era sócio. A empresa justificou que não compactua com o comportamento do agressor e repudiou "qualquer conduta violenta contra as mulheres".

A faxineira entrou com um pedido de indenização de R$ 60 mil por danos morais na 13ª Vara Cível de BH. Ela argumenta que "em razão do trauma, está recebendo atendimento psicológico e, além das dores por causa das escoriações, não consegue dormir ou esquecer as imagens do ocorrido".