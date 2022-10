Marido é flagrado agredindo e puxando cabelo de esposa antes dela ser morta em São Paulo

Câmeras de segurança flagraram parte das agressões desferidas pelo suspeito de matar a esposa, em Taboão da Serra, São Paulo. Nas imagens, divulgadas pela TV Globo nessa terça-feira (25), é possível observar o homem discutir, puxar o cabelo e arrastar a vítima para dentro da residência do casal.

A gravação mostra os últimos minutos de vida de Thalia Karoline Andrade do Nascimento, de 25 anos. Ela foi assassinada, no último sábado (22), após brigar com o companheiro, o barbeiro Luis Fernando da Silva, também de 25 anos. O homem é apontado como principal suspeito do caso e teve a prisão preventiva decretada, mas está foragido. As informações são do portal g1.

O circuito de vigilância do local registrou a jovem retornando para casa, por volta das 5h, acompanhada de amigos. No vídeo, é possível observar que o esposo sai para recebê-la portando uma suposta faca na cintura.

Legenda: Gravação flagrou cabo de suposta faca na cintura do suspeito Foto: reprodução/TV Globo

Ao abrir a porta para a companheira, o suspeito a puxa pelo pescoço para o interior da garagem. Um dos homens que acompanhavam a mulher tenta intervir na situação, discute com o jovem, mas é empurrado para fora do local quando tenta entrar.

Legenda: Casal estava junto há cinco meses Foto: reprodução/TV Globo

Após conseguir fechar o portão, as imagens mostram Luis Fernando puxando Thalia Karoline pelos cabelos e a arrasta para a residência. Minutos depois, é possível vê-lo deixando o local. Ele está foragido desde então.

Legenda: Homem saiu da residência minutos após ser registrado agredido companheira, que foi encontrada morta Foto: reprodução/TV Globo

A vítima foi morta a facadas. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela deixou uma filha de 8 anos.

Prima também foi atacada

Além do casal, Thaisa Nascimento, prima da vítima, também estava na residência no momento do crime. Ela acordou ao ouvir os gritos de Thalia e também foi esfaqueada. A mulher conseguiu fugir ao pular uma das janelas do imóvel e pediu ajuda.

"[Pedi] para ele parar, aí quando fui me aproximando deles, ele já me empurrou de volta pra cama e veio com a mesma faca pra cima de mim. Lembro que ele me prendeu na parede e tava me dando facada. Eu tava tentando me defender com os braços e abaixando a cabeça”, relembrou em entrevista à TV Globo.

Relacionamento conturbado

A mãe da vítima, Franciana Nascimento, relatou ao SP2 que no primeiro mês de relacionamento a filha foi agredida pelo companheiro. Os dois estavam juntos há cinco meses.

“Ele bateu nela e acabou [o relacionamento]. Aí voltou e aquela promessa de homem: 'eu te amo, volta pra mim, você é a mulher da minha vida'. Depois teve a segunda agressão, que foi um soco olho dela. Na terceira agressão um outro murro no olho e a quarta agressão foi essa que levou a vida dela”, lamentou à emissora.

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados através da central de atendimento à mulher pelo telefone 180 e pela Polícia Militar, por meio do 190.

