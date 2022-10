Motociclista reage a tentativa de assalto e atira contra suspeito em São Paulo; veja vídeo

Um motociclista, de 40 anos, reagiu a uma tentativa de assalto, desarmando o suspeito, de 19 anos, e atirando contra ele. O caso aconteceu na noite do último domingo (23), no bairro Bom Retiro, região central de São Paulo, e foi registrado por câmeras de segurança próximas ao local.

Nas imagens, é possível observar o momento em que o condutor é abordado por outros dois homens em uma moto. Um deles desembarca do veículo, rende a vítima e sobe no veículo dela. No entanto, ao tentar fugir, o jovem se desequilibra, cai e derruba a arma de fogo que estava portando. Então, o motorista corre e consegue pegar o equipamento bélico.

Em seguida, os dois iniciam uma luta corporal e o motociclista atira contra o suspeito, acertando a perna dele. O jovem fica sentado na via enquanto o homem chama a viatura da Polícia, que chega logo depois.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que policiais militares realizavam um patrulhamento quando foram acionados para o caso. Os agentes de segurança chamaram o resgate para socorrer o ferido, levado ao Pronto Socorro da Santa Casa. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Segundo o portal Uol, no boletim de ocorrência, o motociclista detalhou que ainda realizou dois disparos em direção ao segundo suspeito, mas os tiros não o acertaram. Ainda conforme o documento, o delegado responsável constatou no hospital que o homem ferido está consciente e não corre risco.

A arma e dois telefones que estavam com o jovem de 19 anos foram apreendidos. Ele foi indiciado, mas ainda não foi ouvido pelas autoridades, pois está hospitalizado. O caso foi registrado como tentativa de roubo e legítima defesa pelo 02° DP de Bom Retiro.

