Yasmin Brunet avisa que vai processar responsáveis por falsas acusações de tráfico humano

A modelo Yasmin Brunet irá processar Letícia Maia, brasileira que estaria "desaparecida" nos Estados Unidos e a acusou de tráfico humano. A informação foi confirmada pela assessoria jurídica de Yasmin, em nota enviada ao portal Metrópoles.

"A assessoria jurídica de Yasmin Brunet relata que já iniciou as tratativas necessárias para identificar e responsabilizar a (as) autor (as) dos crimes contra a honra e das ameaças sofridas pela Yasmin ao longo da semana passada", aponta.

Na última terça-feira (18), publicações no perfil de Letícia no Instagram afirmaram que a brasileira estava presa em um cativeiro armado por Yasmin. Ela desmentiu as acusações posteriormente.

Desde o início de outubro, circula nas redes sociais a história de que Letícia e Desirré Freitas, outra brasileira, estariam sendo mantidas presas nos EUA por Kat Torres, uma coach.

"Ainda que a(s) responsável (eis) já tenham desmentido as falsas acusações feitas à Yasmin, existe um dano à imagem e a reputação de uma pessoa pública que de forma leviana foi incursa numa história da qual sequer possuía maiores informações", diz a nota.

O comunicado afirma que Letícia passou a alimentar e difundir histórias desconexas, vendo o alcance da exposição midiática, em uma demonstração de oportunismo.

"Se faz necessário a reparação para que entendam que a internet não é 'terra sem lei' e que qualquer pessoa deve responder e ser responsabilizada por inverdades que venham a publicar", finaliza a nota.

Entenda o caso

O suposto desaparecimento das duas brasileiras mobilizou diversos internautas. Familiares e amigos de Letícia afirmaram que ela deixou o País para trabalhar como aur pair, ou babá, na casa de Kat Torres. Um perfil dela foi encontrado em um site de prostituição do Texas.

Em 16 de outubro, Letícia vez uma live no Instagram e desmentiu que estava presa por Kat. Yasmin Brunet entrou na transmissão e comentou pedindo que a menina mostrasse o cômodo onde estava.

A assessoria da modelo afirma que ela entrou na live com a intenção de ajudar a brasileira, assim com diversas outras pessoas.

Após o comentário, Letícia suspendeu a live e passou a acusar Brunet, afirmando que Desirré estaria presa no 'cativeiro' da modelo e que voltaria lá para tentar salvá-la. Ela afirmou que Brunet tinha um esquema de tráfico de mulheres, com envolvimento de Luiz Bacci e do próprio pai.

Logo após ser acusada, a modelo negou envolvimento no caso e afirmou que os seus advogados já teriam sido acionados. Em seguida, Letícia recuou e desmentiu a própria acusação.

"A gente não teve escolha e foi obrigado a começar a fazer deboche e piada com o caso. E já que a Yasmin estava incriminando a Kat e o Luiz [Bacci, da Record TV] também, começamos a incriminar eles pra eles verem como é ser inocente de algo e ver a sua vida virar esse curso que está”, afirmou Letícia, em 18 de outubro.

