Brasileira desaparecida nos EUA diz que Yasmin Brunet a mantinha em cativeiro; entenda o caso

Letícia Maia Alvarenga, brasileira de 21 anos desaparecida nos EUA, publicou um vídeo, nesta terça-feira (18), em que afirma ter se libertado de um cativeiro armado pela modelo Yasmin Brunet.

"Gente, eu quero a ajuda de vocês. Eu estou tentando falar e vocês não estão acreditando. Por favor, a Desirré está em perigo. A Yasmin [Brunet] ainda está com ela lá. Eu consegui sair do cativeiro, mas a Desirré ainda está lá. Eu vou tentar salvar ela, vou arriscar minha vida por ela", afirmou Letícia, aparentemente abalada, com olheiras e despenteada.

Internautas, no entanto, desconfiam da veracidade do depoimento de Letícia e apontam que ela estaria sendo coagida pela 'guru' Kat Torres.

Posicionamento de Yasmin Brunet

Logo após as acusações, Yasmin Brunet publicou posicionamento nas redes sociais. De acordo com a modelo, seus advogados já foram acionados. Ela alega que Letícia e Kat buscam atenção, e falou ainda sobre tráfico humano. (Leia na íntegra abaixo)

Foto: Reprodução/Instagram

Entenda o caso

Desde a semana passada, circula nas redes sociais a história de Letícia e Desirré, brasileiras que supostamente estariam sendo mantidas em cativeiro nos Estados Unidos por Kat Torres ou 'Kate a Luz'. Elas teriam ido ao exterior para trabalhar para a empresária e coach.

Elas estão sendo procuradas há meses, e parentes já mobilizaram as buscas. O caso chegou ao Ministério das Relações Exteriores, que informou acompanhar a situação por meio do Consulado-Geral do Brasil em Houston.

As jovens deixaram de manter contato com parentes e tiveram suas fotos publicadas em um site de prostituição. Para as famílias, Letícia e Desirré estão sendo vítimas de uma seita ou de uma rede de prostituição e tráfico humano.

"Como tudo que acontece na internet toma proporções enormes, com este caso não seria diferente. A visibilidade é importante, mas a nossa maior preocupação é a integridade física das meninas, e que a falsa guru seja devidamente responsabilizada para não fazer novas vítimas", escreveram os administradores do perfil 'Searching Desirré' no Instagram.

Na publicação, eles destacaram ainda que, diferentemente de Letícia, que passou a fazer postagens, ainda que "anormais", em suas redes sociais, nos últimos dias, Desirré não aparece publicamente desde o dia 19 de setembro. "A falsa guru nem se deu ao trabalho de tentar provar que ela está bem", disseram.

'Versão' de Letícia

Em seu perfil no Instagram, que já acumula mais de 50 mil seguidores, Letícia tem se manifestado também há dias sobre o assunto. Antes disso, a última postagem dela na rede social havia sido em fevereiro de 2019.

Nos textos, a brasileira diz que a relação com os pais era "abusiva" desde a infância, conta ter sido abusada pelo pai e alega que Kat "foi a única pessoa boa" em sua vida. "Ela [Kat] me mostrou como a gente cria a nossa própria vida e o quanto cada um é especial, ela me fez enxergar em mim o que ninguém nunca me deixou enxergar e eu vou sempre defender ela", afirmou.

Nos 'Stories', na tarde de segunda (17), Letícia ironizou as buscas da família.

Yasmin Brunet tentou ajudar

Letícia e Kat fizeram uma transmissão ao vivo para comentar o caso. Segundo o Metrópoles, a modelo Yasmin Brunet, que acompanhava a live, pediu para que Letícia exibisse o quarto onde estava para provar que estava em um lugar seguro.

A brasileira, porém, não atendeu ao pedido e acusou Yasmin de "passar pano" para o pai de Letícia, supostamente abusador.

Kat também não gostou da intervenção de Yasmin. Nos 'Stories', antes de ter a conta desativada, a influenciadora postou uma foto da modelo com série de xingamentos e ameaças.