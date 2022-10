Foto de jovem desaparecida após ir aos EUA fazer au pair surge em site de prostituição

Um perfil de Letícia Alvarenga , 21, foi encontrada em um site de prostituição no estado do Texas, Estados Unidos. Segundo familiares, ela estaria desaparecida desde de abril deste ano, quando a brasileira deixou o país para trabalhar com a influenciadora digital Kat Torres.

O pai, Cleider Castro Alvarenga, publicou em suas redes sociais o perfil da filha em um site de prostituição.

Legenda: Letícia Alvarenga, 21, (à esquerda), Desirrê Freitas, 26, (à direita). Ambas brasileiras desaparecidas. Foto: Reprodução

Legenda: Com o movimento nas redes sociais, o perfil de Letícia ficou inativo. Foto: Reprodução

"Peço ajuda de todos pois estamos a procura de nossa filha Letícia Maia Alvarenga, 21 anos, a última notícia que temos foi que ela estava trabalhando para Kat Torres, katealuz no Instagram e @kattorres no Facebook. Ela estava em Leander TX. Por favor estamos desesperados, não temos contato com ela desde 04/2022, se alguém tiver alguma notícia nos avise, peço também que compartilhem com outros grupos e pessoas que possam nos ajudar", escreveu o pai de Letícia nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou que “há registro de desaparecimento de Letícia, e os pais dela foram ouvidos”.

Outra brasileira também está sendo procurada por familiares, Desirrê Freitas, 26, também desapareceu após começar a trabalhar com a influenciadora digital e guru, Kat Torres.

Legenda: Desirrê Freitas, 26 anos. Amigos e familiares buscam notícias. Foto: Reprodução

Novos Envolvidos

Em seu perfil oficial do Instagram, Letícia confirma todas as acusações do pai, que estaria sendo vítima de tráfico humano, mas segundo ela escreveu, a culpa não seria de Kat, e sim de outra influenciadora digital.

Confira as postagens:

Legenda: Letícia aceitou ser entrevistada pelo apresentador Luiz Bacci Foto: Reprodução

Legenda: Letícia pede ajuda para Desirrê Freitas, que segundo ela, estaria sob um esquema de prostituição Foto: Reprodução