Turista cai das Cataratas do Iguaçu ao tentar tirar foto no lado argentino e está desaparecido

Um turista caiu no lado argentino das Cataratas do Iguaçu na manhã desta segunda-feira (17). Segundo informações, o homem estaria tentando tirar uma foto quando caiu nas águas. As informações são da Band.

Autoridades foram acionadas por uma guia turística que estava no local no momento da queda. De acordo com ela, o turista teria subido em uma das grades de proteção das passarelas do Parque Nacional.

Equipe de resgate da Argentina e o Parque Nacional fazem as buscas pelo homem que continua desaparecido.

Vazão da água

No último dia (13) deste mês, foi registrado o maior volume de água nos últimos oito anos nas Cataratas. Foi contabilizada a vazão de 16,5 milhões de litros, o normal é 1,5 milhão.

As passarelas foram interditas devido ao grande volume de água. O Parque Nacional só autorizou as voltas das visitas ao local, no último sábado (15).

