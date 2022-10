Celsinho da Vila Vintém deve deixar prisão nesta terça-feira

O traficante de drogas Celso Luiz Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, deve deixar o sistema prisional do Rio de Janeiro até o fim desta terça-feira (18). As informações são do jornal O Dia.

O homem teve a liberdade concedida pela Vara de Execuções Penais da Justiça do Estado uma semana atrás, quando a desembargadora Suimei Meira Cavalieiri revogou a prisão dele.

Contudo, o detido possuía pendênciais judiciais que impediram a sua soltura. Nessa segunda-feira (17), o juiz Marcelo Rubioli, da Vara de Execuções Penais, terminou de analisar o albará e verificou que não havia outras penas.

"Não havendo pena privativa de liberdade a ser cumprida definitivamente, e, revogada a prisão preventiva mantida negando direito de recorrer em liberdade, não se suporta mais a enxovia no presente feito, importando na imediata expedição de alvará de soltura em beneplácito do reeducando", diz o juiz em decisão.

Celsinho cumpre pena na Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Leste, após ter sido condenado recentemente a 15 anos, em regime fechado, por ter encabeçado a invasão da Rocinha, em 2017.

Histórico criminal

Celsinho responde por crime de roubo a banco e homicídios, além do comércio de entorpecentes. Ele foi preso pela primeira vez em 1994 e está encarcerado desde 2002.

O acusado obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto em janeiro do ano passado. No entanto, não havia deixado a prisão pelo histórico de fugas de cadeias por onde passou.