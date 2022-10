Pai de Thiago Brennand pediu exclusão do filho de testamento por ameaças

Após receber diversas mensagens com ameaças, o empresário José Aécio Fernandes Vieira, 82, do Recife, pai de Thiago Brennand, resolveu atualizar o testamento e registrar, em cartório, o receio de ser encontrado morto de causas de uma morte suspeita. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

O medo de José Aécio Vieira é registrado em testamento público, registrado no 8º Tabelionato de Notas do Recife, no qual também manifesta a intenção de deserdar o filho.

O empresário Thiago Brennand, 42, ficou conhecido após agredir a modelo Alliny Helena Gomes, 37 , durante discussão em uma academia de ginástica na zona oeste de São Paulo.

Ministério Público investiga

No documento de novembro de 2019, José Aécio declara que o autor dos e-mails com diversas ameaças e motivo de tanta preocupação por parte da família era Thiago Brennand, um dos cinco filhos.

O documento está em poder do Ministério Público de São Paulo na investigação dos supostos crimes sexuais.

A mãe de Brennand, Joana Fernandes Vieira, registrou documento semelhante, em que também manifesta publicamente o desejo de deserdar o filho.

Entre os motivos mencionados estão a "absoluta inexistência de qualquer afinidade" entre eles e as agressões "de forma reiterada, explícita e pública, pessoalmente e através de emails" que provocou "insuportável nível de sofrimento".

Segundo o jornal paulista, Joana Vieira deixou registrado que, caso outros herdeiros testamentários contestem esse seu desejo de deserção, eles também serão excluídos da herança.

Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes tem 42 anos e é herdeiro de uma das famílias tradicionais de Pernambuco. A fortuna de Brennand, segundo os advogados da família, é estimada em mais de R$ 200 milhões, incluindo arsenal de mais de 50 armas, carros de luxo e propriedades de luxo em São Paulo.