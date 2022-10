Thiago Brennand paga fiança e é solto após ser detido pela Interpol

O empresário e herdeiro Thiago Brennand, que havia sido preso pela Interpol em Dubai na quinta-feira (13), foi solto após pagar fiança. As informações são do portal g1.

De acordo com a publicação, Brennand teve de informar endereço fixo e não pode se ausentar do país árabe sem comunicar à Justiça. Ele se comprometeu a comparecer às audiências sempre que solicitado e vai responder ao processo de extradição em liberdade.

Thiago virou réu por agredir a modelo Helena Gomes em uma academia de São Paulo. Ele viajou para Dubai no dia 4 de setembro, mesmo dia em que havia recebido denúncia do Ministério Público de São Paulo por suspeita de lesão corporal e corrupção de menores.

Por isso, o Ministério Público de São Paulo havia estipulado um prazo para o retorno do empresário ao País. Assim, a prisão foi executada pela Interpol após o prazo não ser cumprido.

INVESTIGAÇÃO

Thiago Brennand é suspeito de praticar 11 crimes sexuais. O empresário é investigado por uma série de estupros e supostos rituais para tatuar as vítimas com as iniciais do próprio nome. As denúncias foram feitas, em maioria, por representantes do projeto Justiceiras.

Vítimas teriam relatado situações semelhantes em relação ao empresário. Entre as acusações, estão cárcere privado, sexo sem camisinha, agressões físicas e verbais, perseguição e a marcação nas vítimas com as iniciais TFV.

Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes tem 42 anos e é herdeiro de uma das famílias tradicionais de Pernambuco. A fortuna de Brennand, segundo os advogados da família, é estimada em mais de R$ 200 milhões, incluindo arsenal de mais de 50 armas, carros de luxo e propriedades de luxo em São Paulo.

O empresário ostenta vida de luxo nas redes sociais, onde exibe carros, cédulas de dinheiro e armas. Ele já expressou falas polêmicas sobre igualdade de gênero.

