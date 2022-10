Thiago Brennand é preso pela PF em Dubai; empresário é acusado de crimes sexuais

O empresário Thiago Brennand, de 42 anos, foi preso pela Polícia Federal em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Com prisão preventiva decretada por suspeita de praticar crimes sexuais, ele era considerado foragido após deixar o Brasil horas antes de ser denunciado.

Brennand viajou para Dubai no dia 4 de setembro, mesmo dia em que havia recebido denúncia do Ministério Público de São Paulo por suspeita de lesão corporal e corrupção de menores.

Por conta disso, o Ministério Público de São Paulo havia estipulado um prazo para o retorno do empresário ao país. Assim, a prisão foi executada pela Interpol após o prazo não ter sido cumprido.

Thiago Brennand é suspeito de praticar 11 crimes sexuais, mas ficou conhecido após agredir a modelo Alliny Helena Gomes, de 37 anos, em meio a uma discussão em uma academia de ginástica de luxo na zona oeste de São Paulo.

Investigação

Atualmente, o empresário é investigado por uma série de estupros e supostos rituais para tatuar as vítimas com as iniciais do próprio nome. As denúncias foram feitas, em maioria, pelo escritório de advocacia Janjacomo e por representantes do projeto Justiceiras.

Vítimas teriam relatado situações semelhantes em relação ao empresário. Entre as acusações estão cárcere privado, sexo sem camisinha, agressões físicas e verbais, perseguição e a marcação nas vítimas com as iniciais TFV.

Antes de ser preso, ele fez uma série de vídeos sem informar em qual país estava. Além disso, citou "inveja" ao lembrar das denúncias.

"Vocês mexeram com a pessoa errada. [...] Vocês morrem de inveja. Branco, heterossexual inegociável. Armamentista, obvio. Conservador, sempre", afirmou.

