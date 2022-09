Juíza afirma que Thiago Brennand enviou e-mail ameaçador ao Ministério Público

O empresário Thiago Brennand mandou um e-mail "substancialmente ameaçador" ao Ministério Público de São Paulo (MPSP), segundo aponta Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, juíza da 6ª Vara Criminal de São Paulo. Denunciado por lesão corporal, corrupção de menores e acusado por várias mulheres de estupro, Brennand reclama que uma promotora errou seu nome.

"V.Exa. escreveu meu nome de maneira triplamente errada, tão errada que aparenta ter sido propositadamente errada. Não posso me furtar de registrar que a impressão que o referido erro deixou, pela sua forma, é que teve a função de paliar um embuste", escreveu Brennand. As informações foram divulgadas pelo colunista Rogério Gentile, do Uol, nesta quarta-feira (28).

O registro da Justiça sobre o e-mail ameaçador consta na decisão na qual a magistrada decretou prisão preventiva do empreendedor, que saiu do Brasil e não cumpriu o prazo judicial de retorno.

"É como se vestisse a função de ocultar o imo pessoal daquele esquete, como se meu nome fosse apenas mais um nome. Permanece a questão: quem, por acidente de leitura, ou memória, transformaria Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira em 'Tiago Brennand da Silva Fernandes'?", insinua o réu.

Segundo a juíza da 6ª Vara Criminal de SP, a "ousada postura adotada pelo réu evidencia sua predisposição a coagir terceiros e a interferir no regular trâmite da ação penal, o que reforça a necessidade de se decretar sua prisão preventiva".

O colunista procurou a defesa de Thiago Brennand, mas não obteve resposta até a publicação da matéria nesta quarta-feira.

Prisão preventiva

Thiago Brennand Fernandes Vieira, de 42 anos, teve a prisão decretada pela Justiça de São Paulo nessa terça-feira (27), após descumprir o prazo de retornar dos Emirados Árabes para o Brasil.

O empresário tinha de retornar ao País e entregar o passaporte na última sexta-feira (23), quando acabava o prazo de 10 dias emitido pela decisão judicial. Dias depois, porém, ele ainda não foi localizado.

Brennand foi para Dubai antes mesmo de a Justiça aceitar a denúncia do MP e torná-lo réu por lesão corporal e corrupção de menores. A Promotoria o acusa de agredir a modelo e incentivar o filho, menor de idade, a ofendê-la.

Crimes de Thiago Brennand

Os crimes praticados por Thiago Brennand vieram à tona quando ele apareceu em vídeo revelado pelo Fantástico agredindo a modelo Helena Gomes, de 37 anos, em uma academia de luxo em São Paulo. Após o caso ser divulgado, novas denúncias contra ele se tornaram públicas.

Outras mulheres contaram que foram perseguidas por Thiago anteriormente, logo após terem rejeitado investidas feitas por ele. Uma das vítimas, que não se identificou, pontuou que teria feito reclamações formais à gerência da academia.

De acordo com relato de uma vítima que não quis se identificar, Thiago teria a atacado, estuprado e a mantido em cárcere, além de obrigá-la a tatuar as iniciais do nome dele.

No total, 10 novas denúncias de mulheres que o acusam de estupro e de serem obrigadas a tatuar as iniciais dele no corpo são apuradas pelo MPSP.