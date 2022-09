Justiça decreta prisão de Thiago Brennand após empresário sair do Brasil

Thiago Brennand Fernandes Vieira, de 42 anos, teve a prisão decretada pela Justiça de São Paulo após descumprir o prazo de retornar dos Emirados Árabes para o Brasil. As informações são do G1.

O empresário havia recebido um prazo de voltar de Dubai e entregar o passaporte na última sexta-feira (23), quando acabava o prazo de 10 dias emitido pela decisão judicial. Até agora, porém, o suspeito não foi localizado.

Pelo descumprimento, será expedido um mandado de prisão contra Thiago, que é acusado de agredir uma modelo, abusar sexualmente de mulheres e até corrupção de menores.

Ele tinha viajado para Dubai antes mesmo de a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público e torná-lo réu por lesão corporal e corrupção de menores. Isso porque a Promotoria o acusa de agredir a modelo e incentivar o filho, menor de idade, a ofendê-la.

Conforme a decisão de 13 de setembro, Thiago correria o risco de ser preso preventivamente caso não retornasse ao Brasil e entregasse o passaporte. Ele também foi proibido de estar em academias e de se aproximar de testemunhas.

Crimes

Os crimes praticados por Thiago Brennand vieram à tona quando ele apareceu em vídeo revelado pelo Fantástico agredindo a modelo Helena Gomes, de 37 anos, em uma academia de luxo em São Paulo. Após o caso ser divulgado, novas denúncias contra o empresário se tornaram públicas.

Duas outras mulheres contaram que foram perseguidas por Thiago anteriormente, logo após elas terem rejeitado investidas feitas por ele. Uma das vítimas, que não se identificou, pontuou que teria feito reclamações formais à gerência da academia.

De acordo com relato de uma vítima que não quis se identificar, Thiago teria a atacado, estuprado e mantido em cárcere, além de obrigá-la a tatuar as iniciais do nome dele.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil