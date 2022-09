Thiago Brennand não retorna ao Brasil no prazo exigido pela Justiça

Thiago Brennand, de 42 anos, desobedeceu ao prazo de 10 dias para voltar de Dubai e se apresentar à Justiça brasileira, que terminou na última sexta-feira (23). O empresário não esteve no fórum, onde ele é réu por agredir uma modelo em uma academia. As informações são do g1.

Segundo a decisão da Justiça emitida em 13 de setembro, Thiago correria o risco de ser preso preventivamente caso não retornasse ao Brasil e entregasse o passaporte. Ele também foi proibido de estar em academias e de se aproximar de testemunhas.

"Fica o acusado advertido de que o descumprimento de quaisquer das medidas cautelares impostas poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva", pontua trecho da decisão judicial.

Contudo, o homem viajou para Dubai antes mesmo de a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público e torná-lo réu por lesão corporal e corrupção de menores. Isso porque a Promotoria o acusa de agredir a modelo e incentivar o filho, menor de idade, a ofendê-la.

Agressão

A modelo Alliny Helena Gomes foi agredida pelo empresário dentro de uma academia de luxo em São Paulo, e as câmeras de segurança do local flagraram o momento. As informações foram divulgadas pelo programa Fantástico, da TV Globo, no dia 28 de agosto.

Conforme a vítima, Thiago se incomodou com a presença dela e teria iniciado uma discussão verbal pouco antes das agressões. A história teria o contexto de que a moça negou investidas amorosas feitas por ele.

"Ele estava alterado, rodeando muito, falou para eu sair de lá. Eu falei 'Eu não saio', ele falou de novo 'sai', eu falei 'não saio', eu falei mais alto e ele falou que mulher não gritava com ele", relatou Helena.