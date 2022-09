Acusação de estupro contra Thiago Brennand é reforçada por testemunha

Um ex-funcionário de Thiago Brennand Fernandes Vieira relatou à Folha de S. Paulo que uma das vítimas o procurou para relatar as agressões e o estupro cometidos pelo empresário.

O homem, que pediu à reportagem para não ter o nome revelado por medo de represálias, trabalhou com Thiago entre agosto e setembro de 2021, quando os supostos crimes teriam sido cometidos.

A vítima deixou a casa do empresário em Porto Feliz, interior de São Paulo, no dia 1º de setembro do ano passado, e seguiu para o Recife, onde a família dela mora. Além da violência física, ela o acusa de mantê-la em cárcere privado.

Segundo a testemunha, a mulher foi para Pernambuco porque surgiu o boato de que a polícia estava entrando no condomínio para ir até a casa do empresário. Após o corre-corre, houve a decisão de colocar a vítima no avião. A polícia teria sido acionada por um irmão da possível vítima, que pediu socorro pelo celular quando ficou sozinha no imóvel.

A Folha de S. Paulo confirmou no inquérito policial que a testemunha esteve na casa de Thiago Brennand no período dos supostos crimes e manteve contato direto com a vítima.

Ao ex-funcionário, a mulher teria relatado uma relação não-consensual, agressões e até uma tatuagem forçada.

Brennand passou a ser acusado de crimes sexuais após aparecer agredindo a modelo Alliny Helenda Gomes em agosto deste ano. Há, pelo menos, 12 queixas contra o empresário.