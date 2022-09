Ponte cai na BR-319 no Amazonas; há pelo menos três mortos e 14 feridos; veja vídeos

Uma ponte desabou na manhã desta quarta-feira (28) no KM 25 da BR-319, em Careiro, a 102 quilômetros de Manaus. Três pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Militar, veículos caíram no rio no momento em que faziam a travessia da ponte Curuçá por volta das 8h. As autoridades estivam que há entre 8 e 15 desaparecidos.

Vídeo mostra pessoas saindo da água após ponte cair:

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), que administra a rodovia, informou que a BR-319/AM foi interditada nas proximidades do município de Careiro da Várzea.

Além do Dnit, há equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Secretaria de Estado de Saúde (SES) no local. Mergulhadores e ambulâncias atuam no local do acidente.

Ponte foi interditada antes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que havia interditado parcialmente a ponte na última segunda-feira (26) por causa de más condições na estrutura.

No entanto, o G1 ouviu uma testemunha que presenciou o acidente e esta relatou que havia caminhões parados em cima da ponte no momento do acidente.

"Estávamos aguardando a estrada ser liberada, pois tinha um grupo de caminhoneiros bloqueando a entrada. Eu saí do veículo e fui verificar se tinha espaço para gente passar, e não tinha, eles não queriam liberar. E eles falaram que não ia deixar ninguém passar. Aí, quando vimos, foi rápido, a ponte foi se quebrando", comentou o motorista em entrevista à Rede Amazônica.

