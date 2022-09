Gangue derruba ciclista e rouba bicicleta de R$ 15 mil em SP; vídeo circula na internet

Uma gangue derrubou um ciclista e roubou a bicicleta dele na Rodovia dos Imigrantes, em Diadema, na Grande São Paulo, no último domingo (25). O equipamento é estimado em R$ 15 mil. O vídeo do crime circula nas redes sociais e tem sido utilizado pela Polícia Civil para tentar identificar e localizar os assaltantes. O caso foi noticiado pelo g1.

Segundo o portal, o educador físico Guilherme Trevisani, 46, estava no acostamento do quilômetro 18 da rodovia quando foi abordado pela gangue. Ele relatou ter ficado com uma "sensação de impotência" após o roubo.

"Como tinha uma rodovia, não deu tempo olhar se estava vindo carro", disse o ciclista. “Me derrubaram, viram o que tinha no meu bolso, pegaram a bike, pularam o guard rail e foram embora", continuou, afirmando que a ação foi rápida.

Guilherme ainda chegou a se machucar na queda, mas garantiu que não foi "nada grave". "Alguns ralados, pescoço doendo por causa da queda, mas o pior mesmo é a sensação de impotência. Mais que a queda, é que não é um fato isolado. Isso que é frustrante", concluiu.

A gravação

A cena do crime foi gravada pela câmera do capacete de Bruno Tozzo, um amigo de Guilherme que pedalava com ele e outro ciclista. As imagens foram encaminhadas para a delegacia que registrou o caso, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) ao g1, e estão sendo utilizadas para identificar os suspeitos, que eram cinco.

A Polícia Militar informou também que intensificou o patrulhamento na região após o roubo. "De posse das informações, foram intensificados patrulhamentos no local, com o objetivo de localizar os indivíduos", informou o órgão de segurança.

Contudo, até o momento, ninguém foi capturado.

'Vaquinha' virtual

Guilherme e sua esposa criaram uma campanha de arrecadação de fundos para custear outra bicicleta. Até a noite desta terça-feira (27), o casal conseguiu reunir R$ 14,2 mil. A meta é chegar aos mesmos R$ 15 da antiga bike.

Na descrição da 'vaquinha' virtual, Patrícia, esposa do cicilista, diz que ele fica ansioso quando não consegue, por algum motivo, treinar. "Mas, mais importante que isso, a bicicleta é, também, instrumento de trabalho dele. Ele a utiliza para dar aulas e como principal meio de transporte", ela conta.