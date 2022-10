Thiago Brennand é acusado de intimidar promotora por e-mail: 'Não há solução'

O empresário Thiago Brennand, foragido da Justiça após agredir uma modelo em uma academia de luxo em São Paulo, é acusado de intimidar uma promotora após ela decidir arquivar um inquérito movido por ele contra duas pessoas. Conforme as informações do Fantástico, divulgadas nesse domingo (9), o homem, apontado como agressor por uma série de mulheres, enviou e-mails para a servidora com conteúdo considerado "substancialmente ameaçador".

Três meses antes de atacar a modelo, o empreendedor acionou a Justiça contra um homem e uma mulher sob acusação dos crimes de calúnia e de difamação. Na decisão, a promotora afirmou não vislumbrar os crimes apontados por Brennand, o que o deixou contrariado.

No primeiro e-mail enviado à profissional, o empresário classificou a decisão como "o maior absurdo jurídico" já presenciado por ele, opinião que teria sido reforçada "por todos os meus amigos e advogados".

Já na segunda mensagem, Brennand disse que a promotora "apenas reiterou o caráter pessoal que era ostensivo em vossas manifestações", e aponta que, "diante de vossa excelência, me parece que não há solução".

"A meu ver, vossa excelência apenas reiterou o caráter pessoal que era ostensivo em vossas manifestações. A força do Direito deve sempre superar o direito da força. Contudo, diante de vossa excelência, me parece que não há solução. Será que todos os amigos que consultei, e que militam na seara do direito penal, estão errados? Advogados, policiais, magistrados, membros de ministérios públicos, etc.? Só vossa excelência tem razão? Me parece que o clima já defenestrou as fronteiras do profissional, sendo razoável que outro promotor possa avaliar o caso", continua no e-mail.

A juíza responsável por decretar a prisão preventiva do suspeito, Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, classificou o conteúdo dos e-mails como "substancialmente ameaçador", e reiterou que a "ousada postura adotada pelo réu evidencia sua predisposição a coagir terceiros".

Prisão preventiva

Thiago Brennand Fernandes Vieira, de 42 anos, teve a prisão decretada pela Justiça de São Paulo em 27 de agosto, após descumprir o prazo de retornar dos Emirados Árabes para o Brasil.

O empresário tinha de retornar ao País e entregar o passaporte na última sexta-feira (23), quando acabava o prazo de 10 dias emitido pela decisão judicial. Dias depois, porém, ele ainda não foi localizado.

Brennand foi para Dubai antes mesmo de a Justiça aceitar a denúncia do MP e torná-lo réu por lesão corporal e corrupção de menores. A Promotoria o acusa de agredir a modelo e incentivar o filho, menor de idade, a ofendê-la.

Crimes de Thiago Brennand

Os crimes praticados por Thiago Brennand vieram à tona quando ele apareceu em vídeo revelado pelo Fantástico agredindo a modelo Helena Gomes, de 37 anos, em uma academia de luxo em São Paulo. Após o caso ser divulgado, novas denúncias contra ele se tornaram públicas.

Outras mulheres contaram que foram perseguidas por Thiago anteriormente, logo após terem rejeitado investidas feitas por ele. Uma das vítimas, que não se identificou, pontuou que teria feito reclamações formais à gerência da academia.

De acordo com relato de uma vítima que não quis se identificar, Thiago teria a atacado, estuprado e a mantido em cárcere, além de obrigá-la a tatuar as iniciais do nome dele.

No total, 10 novas denúncias de mulheres que o acusam de estupro e de serem obrigadas a tatuar as iniciais dele no corpo são apuradas pelo MPSP.