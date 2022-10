Renato Kalil é denunciado pelo Ministério Público por lesão corporal no parto de Shantal Verdelho

O médico obstetra Renato Kalil foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por lesão corporal leve e violência psicológica durante o parto da influenciadora Shantal Verdelho.Conforme o g1, a denúncia ocorreu nesta terça-feira (25), resgatando o caso de setembro de 2021.

Anteriormente, Renato já tinha sido acusado por Shantal e Mateus Verdelho de violência obstétrica por ter usado métodos recusados pela então gestante, durante o parto da segunda filha, Domênica, e ainda a xingar em áudios vazados.

A denúncia foi oferecida pela Promotoria de Violência Doméstica do Foro Central de São Paulo. O setor foi responsável por acompanhar o caso desde a abertura do inquérito policial.

Além disso, segundo o g1, instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para ouvir outras vítimas do médico, como Tati Bernardi e Samantha Pearson.

A denúncia foi assinada pelas promotoras de justiça Fabiana Dal’Mas e Silvia Chackian. Segundo Fabiana, a "denúncia representa a convicção da promotoria que há indícios de autoria e materialidade de um crime com violência obstétrica".

Fabiana Dal’Mas Promotora de Justiça "Houve não apenas abuso na parte psicológica à vítima, como também uma má prática obstétrica na realização de manobras durante o parto, como a de Kristeller, uma forma inadequada de aceleração do procedimento que não é recomendada pela OMS".

Violência obstétrica

Durante uma entrevista ao Fantástico, veiculada no dia 9 de janeiro deste ano, a influenciadora digital contou que o profissional insistiu "várias vezes" em rasgá-la com as próprias mãos para acelerar o nascimento de Domenica, sua filha com o modelo Mateus Verdelho.

Um vídeo vazado nas redes socias mostra o momento em que o médico sugere uma episiotomia, que é um procedimento na região entre a vagina e o ânus (períneo), para facilitar a passagem do bebê. No entanto, Shantal diz que o médico executa a manobra com as mãos.

Shantal Verdelho Influenciadora "Não tinha a menor necessidade de ele tentar me rasgar com as mãos e isso é feito várias vezes. Ele basicamente faz o parto inteiro fazendo esse movimento com a minha vagina, tentando abrir ela. Já que ele não teve o corte, ele tenta com as mãos".

Shantal detalha que teve a barriga pressionada durante todo o parto e o médico chegou a pedir a ajuda de um anestesista "mais forte" para fazer a manobra de Kristeller.

Esta prática de pressão no fundo uterino, no entanto, "não é mais recomendada" pelo Ministério da Saúde desde os anos 2000, segundo Agnaldo Lopes, presidente Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

No dia 14 de dezembro de 2021, ela pediu a instauração de um inquérito e já prestou depoimento à Polícia Civil. Na época, o Ministério Público disse que iria avaliar as provas para eventual oferecimento de denúncia contra Kalil.

Médico nega acusações

Em nota escrita pelo advogado, Renato Kalil lamenta profundamente que um caso médico seja discutido por meio da mídia e das redes sociais, com base em pequenos trechos editados de um vídeo.

O texto pondera que em razão de normas éticas e sigilo profissional, o médico não pode se manifestar publicamente, mas que isso será feito em "foro adequado".

Contudo, Kalil afirma ainda que não praticou violência obstétrica e que a edição dos vídeos e das falas induzem ao erro de interpretação.

Diz que se coloca à disposição do Conselho Regional de Medicina de São Paulo para comprovar sua ética e retidão profissional, e está à disposição das autoridades para colaborar com todas as investigações para demonstrar sua inocência.