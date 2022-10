Médico de 27 anos morre durante plantão em hospital no Paraná

Um médico, de 27 anos, morreu durante um plantão realizado na Santa Casa de Prudentópolis, Paraná, no último domingo (23). Atamai Caetano Moraes passou mal durante o expediente, chegou a ser atendido, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso.

O Conselho Regional de Medicina do Estado (CRM-PR) lamentou o falecimento do profissional e disse que o jovem pode ter sido vítima de um possível infarto, conforme relatos repassados ao órgão por amigos e colegas de trabalho do homem. As informações são do portal g1.

Ainda conforme a entidade, Atamai sentiu um mal estar durante o plantão na unidade de saúde e uma equipe médica se mobilizou para ajudá-lo, mas ele não resistiu. O corpo dele foi velado, na segunda-feira (24), na cidade natal, Curitiba, Paraná.

A Santa Casa de Prudentópolis também lamentou a morte e se solidarizou aos amigos e aos familiares do profissional, que descreveu ser "um homem de caráter, dedicado, que sempre cumpriu seu dever de cuidar de vidas com responsabilidade, atenção e amor". "Deus dê o consolo a todos", finalizou.

Além de médico, a vítima também era advogado. Formado em 2019, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Atamai se destacou na medicina durante o pouco tempo de carreira, segundo o CRM-PR.

