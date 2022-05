Anvisa aprova novo medicamento para uso emergencial contra a Covid-19

O medicamento Molnupiravir, da empresa Merck Sharp & Dohme (MSD), foi aprovado para uso emergencial no tratamento da Covid-19. A liberação do remédio foi dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira (4).

O remédio, de uso oral e domiciliar, evita o desenvolvimento de uma versão resistente do novo coronavírus, ao reduzir as chances dele se multiplicar e reproduzir no corpo humano.

O órgão já havia liberado o medicamento Paxlovid para tratamento da Covid-19 no Brasil.

A liberação é para uso emergencial em adultos, e o antiviral deve ser vendido somente sob prescrição médica.

Indicações de uso

Segundo detalhado pela Anvisa, o Molnupiravir é voltado para adultos com alto risco de progressão da doença para casos graves, assim como para os pacientes que não requerem oxigênio suplementar.

No entanto, é preciso ser limitado a cinco dias consecutivos. Assim, os pacientes devem utilizar o tratamento somente nos primeiros dias desde o início dos sintomas.

Além do Brasil, outros 17 países também já realizaram a aprovação do medicamento, como os Estados Unidos, o Japão, a Austrália. O Reino Unido e a Europa também liberaram.

Restrições do medicamento

O medicamento não é recomendado durante a gravidez e a amamentação, porque estudos apontaram que altas doses de Molnupiravir podem afetar o desenvolvimento do feto. Além disso, é contra indicado para:

Uso em pacientes com menos de 18 anos;

Início do tratamento em pacientes que necessitam de hospitalização devido à Covid-19, uma vez que seus benefícios não foram observados em indivíduos quando o tratamento é iniciado após a hospitalização.

Uso por mais de cinco dias consecutivos;

Profilaxia pré-exposição ou pós-exposição para prevenção de Covid-19.

MEDICAMENTO NÃO SUBSTITUI VACINA

A diretora da Anvisa e relatora do processo de liberação, Meiruze Freitas, alertou que o produto não substitui a vacina contra a Covid-19, apenas acrescenta um novo tratamento para reduzir os danos da pandemia.

“Reitero que a vacinação continua sendo a melhor estratégia para evitar a Covid-19 grave, as hospitalizações e os óbitos”, destacou a diretora.

O medicamento deve ser entregue exclusivamente pelo farmacêutico, com orientação ao usuário de que é para uso individual e exclusivo ao paciente. Por isso, o Molnupiravir só pode ser utilizado por indivíduos que passaram por avaliação médica e receberam a prescrição.

