Lista de chocolates Kinder proibidos no Brasil por suspeita de salmonela é ampliada pela Anvisa

A lista de chocolates com proibição de vendas no Brasil foi ampliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Todos os produtos da linha Kinder Choco-Bons vindos da Bélgica estão restritos desde esta quarta-feira (27), por suspeita de terem sido importados com contaminação por salmonela.

Anteriormente, em medida divulgada no último dia 20 de abril, apenas os chocolates brancos haviam sido proibidos. Segundo a Anvisa, a empresa Ferrero do Brasil teria informado que a comercialização de lotes importados por terceiros teria ocorrido no Brasil.

"Esse chocolate é fabricado nos sabores cacau e branco e está disponível em embalagens de 46g, 125g, 200g e 300g", reforçou a Anvisa. Apesar disso, os produtos fabricados no Brasil não estão afetados pela decisão.

Dessa forma, o consumidor precisa checar se o produto que comprou foi fabricado na Bélgica. Caso tenha sido, é preciso entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Ferrero para que seja feito o recolhimento.

A Ferrero já iniciou o recolhimento dos lotes dos produtos de forma voluntária. Além disso, informou que não comercializa o produto no Brasil, mas identificou a venda por uma empresa terceira "com a qual não tem relação comercial".

Fabricados na Bélgica

Ainda no início deste mês, os produtos Kinder vendidos em diversos países da Europa foram retirados dos mercados após suspeita de contaminação pela salmonela.

Vários lotes de Kinder Surprise, por exemplo, foram recolhidos da Espanha, Grã-Bretanha, Irlanda e Estados Unidos.

