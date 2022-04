Vídeo mostra acidente com carro alegórico que causou morte de menina de 11 anos no Rio

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento exato do acidente com o carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora, no primeiro dia de desfiles da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, no dia 20 de abril. O acidente provocou a morte de Raquel Antes da Silva, 11 anos, que chegou a perder uma das pernas após uma cirurgia.

As imagens, obtidas pela TV Globo, mostram o veículo passando ao lado de um poste — que teria imprensado a vítima — sendo acompanhado por um homem na via. Alguns momentos depois, ele e outras pessoas rumam à lateral direita do carro. Em seguida, diversas pessoas saem correndo pela via, parecendo desesperadas com a situação.

Conforme o portal G1, a Polícia Civil apreendeu o carro alegórico e deve ouvir os depoimentos dos dois funcionários da escola que estavam cuidando no veículo na avenida. O diretor da escola de samba, Flávio Azevedo da Silva, prestou depoimento sobre o caso nessa terça-feira (26), no 6º DP (Cidade Nova).

Além do diretor, foram ouvidos na terça o motorista do caminhão-guincho, responsável por dirigir o carro, e o coordenador da dispersão. Ambos são funcionários terceirizados da empresa a cargo do deslocamento dos veículos na dispersão.

Discrepância entre imagens e depoimento

A delegada Maria Aparecida Mallet, que investiga a morte de Raquel, destacou que as imagens da câmera contradizem a versão do motorista do carro alegórico.

Conforme a delegada, várias crianças estavam brincando nas proximidades do veículo, ao contrário do que o condutor disse no depoimento. Ele contou à Polícia que não vira crianças sobre o carro, dera a partida e seguira com o reboque da alegoria.

As câmeras de segurança, porém, indicam que, naquele momento, não só Raquel, mas várias outras crianças estavam no carro.

Outros detalhes do acidente

Após o acidente, a criança foi atendida em posto médico da Sapucaí e transferida em seguida para Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade, onde ficou internada em estado gravíssimo. Funcionários da unidade de saúde informaram ao portal G1 que a menina teve uma hemorragia interna.

Raquel também sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia, que durou mais de seis horas. A vítima também teve traumatismo no tórax e respirava por aparelhos. A criança foi sepultada no sábado (23), no cemitério do Catumbi, após liberação pelo Instituto Médico Legal (IML).

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste