Após receber alta, mulher de personal trainer é submetida a novo tratamento

Sandra Mara Fernandes, que esteve internada após ter relações sexuais com o ex-sem-teto Givaldo Alves, iniciou um tratamento medicamentoso por tempo indeterminado após a alta hospitalar.

A informação foi repassada pelo personal trainer Eduardo Alves, marido dela, no primeiro vídeo feito por ele em seu recém-lançado canal no YouTube nessa quarta-feira (27).

"Atualmente, Sandra toma oito comprimidos para levar uma vida normal: quatro de manhã e quatro à noite. Pode ser que ela venha a tomar esse remédio a vida toda, ou não. É o outro lado da moeda", afirmou.

O personal também lamentou o fechamento definitivo do comércio que mantinha com a esposa e os ataques sofridos com a repercussão do caso, mas comemorou o fato de estar conseguindo reverter a situação após "ter dado a cara a tapa" na imprensa.

Canal

Ainda no vídeo, Eduardo convida o público e se inscrever no canal, que terá viés profissional. Ele promete mostrar a rotina de treinamento, emagrecimento e qualidade de vida.

“Sejam bem-vindos ao meu novo mundo. Irei apresentar para vocês a minha nova rotina. Acompanhe meu dia-a-dia de treinos, dieta e muito mais. Deixe sua sugestão para o próximo vídeo. É muito importante para mim", diz ele na descrição.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil