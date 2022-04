Personal, esposo de mulher flagrada fazendo sexo no DF, lança canal no YouTube

O personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, esposo da mulher flagrada mantendo relações sexuais com um morador em situação de rua, no Distrito Federal, lançou um canal no YouTube nessa quarta-feira (27) para dar "visibilidade" ao seu trabalho.

“Sejam bem-vindos ao meu novo mundo. Irei apresentar para vocês a minha nova rotina. Acompanhe meu dia-a-dia de treinos, dieta e muito mais. Deixe sua sugestão para o próximo vídeo. É muito importante para mim", diz ele na descrição.

Embora tenha dito que o canal terá um viés profissional com conteúdos sobre atividade física, Eduardo fez uma série de vídeos revivendo a polêmica entre a esposa Sandra Mara Fernandes e Givaldo Alves, então morador em situação de rua.

"A minha vida mudou completamente e um belo dia aconteceu isso e basicamente eu dormi com 10 mil seguidores e acordei com 100 mil. Você não escolhe virar blogueiro ou escolhe a exposição, você vira refém. Ou você dá a sua cara a tapa e vai para a mídia para tentar defender sua família, seu emprego e sua vida u você fica apenas escravo", avalia.

'Dias muito difíceis'

Ainda nessa quarta-feira (27), Sandra Mara Fernandes falou pela primeira vez sobre o assunto em posts nas redes sociais, após passar por tratamento psicológico. agradeceu as mensagens de apoio e defesa no período em que estava internada. Ela comentou ainda dos sentimentos durante hospitalização. "Passei por dias muito difíceis, nunca me imaginei naquela situação".

A mulher deixou evidente que se sentiu "humilhada", "exposta" e "devastada". Ela relatou ter virado piada nacional por conta dos fatos ocasionados pelo morador em situação de rua.



"Fui vítima de chacotas, humilhações em rede nacional. Fui taxada como uma mulher qualquer, uma mulher promiscua, uma mulher com fetiches, uma traidora. E mais ofendida ainda por ter sido atacada por outras mulheres que entenderam que eu merecia o pior", relatou Sandra Mara.

Entenda o caso

Eduardo Alves agrediu um homem em situação de rua após flagrá-lo fazendo sexo com a esposa dele, em Planaltina, Distrito Federal. O caso, que aconteceu no dia 9 de março e é investigado pela Polícia, foi registrado por câmeras de segurança.

O educador físico disse à Polícia que a parceira, de 33 anos, enfrenta problemas psicológicos e, ao flagrar os dois fazendo sexo, pensou que ela estava sendo violentada sexualmente.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o sem-teto afirmou que a relação com a mulher do educador físico foi consensual. O laudo médico da mulher aponta que ela sofre de "transtorno afetivo bipolar em fase maníaca e psicótica" e apresenta características como "alucinações auditivas, delírios grandiosos e de temática religiosa, hipertimia, falso reconhecimento, comportamentos desorganizados e por vezes inadequados".

