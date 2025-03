Dentro da proposta de cada um, Ferroviário foi melhor que o Fortaleza no jogo de ida da semifinal

Num jogo de futebol, cada time deve ser analisado não apenas pelo que fez, mas também pelo que se propôs a fazer. E esta é a visão que nos permite concluir que, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, neste sábado (1º), o Ferroviário foi melhor que o Fortaleza, no empate em 0 a 0, no PV.

Mandante na primeira partida, o Ferroviário fez um bom jogo e sai fortalecido por ter apresentado organização e competitividade contra um adversário de investimento infinitamente superior. Inclusive com chances de sair vitorioso do confronto.

O Tubarão da Barra executou quase que perfeitamente o plano de jogo baseado em marcação firme, compactação entre as linhas e entrega coletiva para, no sistema 5-4-1, não deixar o Fortaleza à vontade em nenhum momento do jogo.

A ideia era de apostar no jogo de transição, e as escapadas com Allanzinho e Ciel levaram bastante perigo, com boas oportunidades criadas. O chutaço de João Vitor, aos 46 minutos do 2º tempo, que explodiu na trave, seria uma premiação e tanto para o bom jogo do time comandado por Tiago Zorro.

FORTALEZA DEIXA A DESEJAR

Do outro lado, a ideia do Fortaleza era de ter mais a posse da bola, trocando mais passes para construir as oportunidades num jogo mais apoiado. Mas nem mesmo a mudança de esquema tático na escalação titular - retomando o 3-5-2 - fez com que o time de Juan Pablo Vojvoda apresentasse o desempenho esperado.

O 1º tempo até aparentava dar sinais positivos, com duas bolas na trave (de Mancuso e Breno Lopes). Mas, basicamente, a criação ofensiva se limitou a isto. No 2º tempo inteiro, o Fortaleza teve apenas duas finalizações na meta, de Kervin e Martínez, que foram defendidas pelo bom goleiro Matheus Cavichioli.

O que se viu no geral foi um Fortaleza lento, pouco criativo, com dificuldades para articular jogadas e municiar seu centroavante - Lucero até se movimentou, mas não teve sequer uma chance clara para marcar.

Já são 4 jogos seguidos sem vencer, e com performance bem abaixo do esperado.

Tudo igual e em aberto pro jogo de volta. E pelo desempenho que os times têm apresentado no recorte recente, é possível acreditar que qualquer resultado pode acontecer.