Briga entre filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe rouba a cena no último mesversário de José Leonardo

O último mesversário de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, deu o que falar na internet. Durante a celebração dos 11 meses do pequeno, uma briga entre as irmãs mais velhas, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2, interrompeu o “parabéns” e divertiu os seguidores.

A influenciadora precisou intervir, e até a babá entrou em cena para acalmar a situação. Tudo começou quando Maria Alice interrompeu a música porque estava sem a sua máscara da Mulher-Aranha.

“Espera, gente”, pediu a menina. A cantoria foi pausada para que ela colocasse a fantasia e, em seguida, o “parabéns” recomeçou. O clima voltou a esquentar quando Maria Alice tentou pegar, no meio da música, a máscara de Homem-Aranha que Maria Flor estava usando.

“Para, é minha”, gritou Flô Flô, que se recusou a entregar o acessório. Virginia separou as duas, enquanto Zé Felipe caiu na risada. A pequena Maria Flor então correu para perto da babá, que a acalmou e recolocou a máscara. O momento rapidamente viralizou nas redes.

Apesar da confusão, a festa seguiu normalmente. Como de costume, Virginia e Zé Felipe se reuniram para comemorar mais um mês de vida do caçula. O tema escolhido desta vez foi “avião”, e José Leonardo apareceu vestido de piloto.

“11 meses do nosso príncipe!!! O último mesversário… passou voando. Que Deus abençoe sua vida sempre, meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, sucesso e tudo de melhor que o mundo pode oferecer, sua família te ama demais! Vem com tudo, 1 aninho”, declarou a influenciadora.