Maria Alice pede a Virginia para ver o pai Zé Felipe
A filha mais velha do ex-casal disse que queria receber um abraço do cantor
A primogênita do ex-casal Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, pediu à mãe para ver o pai. Elas brincavam de pintura quando a criança disse: "pode chamar o papai para vir dar um abraço".
Virginia compartilhou o vídeo nos stories do Instagram, na tarde desse sábado (13). Em continuação ao pedido, Maria Alice disse que queria ver o pai "quando ele voltar do show... ele volta de avião", complementou.
O cantor e a influencer e empresária mantiveram relacionamento por cinco anos e tiveram três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e o mais novo, o bebê José Leonardo, que completou um ano nos últimos dias
Desde a separação no último mês de junho, as crianças moram com a mãe.
SOCIEDADE ROMPIDA
O ex-casal Virgínia e Zé Felipe acabou com a sociedade na Talismã Digital, agência de influência digital. O rompimento ocorre em meio ao processo milionário de divórcio.
Os rumores de que a sociedade havia chegado ao fim já vinham desde o mês de agosto. Fãs mais atentos do casal já especulavam essa dissolução da sociedade já que o e-mail de Virgínia mudou para o domínio "VF Digital". A marca é da nova agência da influencer, que leva as suas iniciais do nome.
Segundo a assessoria da Talismã, para a Splash UOL, a influenciadora saiu da empresa fundada por eles, enquanto o cantor continua. No comunicado oficial ainda foi dito que Virgínia segue com sua própria agência, focada em seus projetos independentes e voltados para a sua marca.