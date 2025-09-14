Maria Alice pede a Virginia para ver o pai Zé Felipe

A primogênita do ex-casal Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, pediu à mãe para ver o pai. Elas brincavam de pintura quando a criança disse: "pode chamar o papai para vir dar um abraço".

Virginia compartilhou o vídeo nos stories do Instagram, na tarde desse sábado (13). Em continuação ao pedido, Maria Alice disse que queria ver o pai "quando ele voltar do show... ele volta de avião", complementou.

Legenda: O pedido feito por Maria Alice foi publicado por Virginia nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

O cantor e a influencer e empresária mantiveram relacionamento por cinco anos e tiveram três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e o mais novo, o bebê José Leonardo, que completou um ano nos últimos dias

Desde a separação no último mês de junho, as crianças moram com a mãe.

Legenda: O casal apareceu juntos nas redes sociais durante a comemoração do aniversário de 1 ano do filho mais novo deles Foto: Reprodução/Instagram

SOCIEDADE ROMPIDA

O ex-casal Virgínia e Zé Felipe acabou com a sociedade na Talismã Digital, agência de influência digital. O rompimento ocorre em meio ao processo milionário de divórcio.

Os rumores de que a sociedade havia chegado ao fim já vinham desde o mês de agosto. Fãs mais atentos do casal já especulavam essa dissolução da sociedade já que o e-mail de Virgínia mudou para o domínio "VF Digital". A marca é da nova agência da influencer, que leva as suas iniciais do nome.

Segundo a assessoria da Talismã, para a Splash UOL, a influenciadora saiu da empresa fundada por eles, enquanto o cantor continua. No comunicado oficial ainda foi dito que Virgínia segue com sua própria agência, focada em seus projetos independentes e voltados para a sua marca.