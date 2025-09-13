Após divórcio, Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência de influência digital

O ex-casal Virgínia e Zé Felipe acabou com a sociedade na Talismã Digital, agência de influência digital. O rompimento ocorre em meio ao processo milionário de divórcio.

Os rumores de que a sociedade havia chegado ao fim já vinham desde o mês de agosto. Fãs mais atentos do casal já especulavam essa dissolução da sociedade já que o e-mail de Virgínia mudou para o domínio "VF Digital". A marca é da nova agência da influencer, que leva as suas iniciais do nome.

Segundo a assessoria da Talismã, para a Splash UOL, a influenciadora saiu da empresa fundada por eles, enquanto o cantor continua. No comunicado oficial ainda foi dito que Virgínia segue com sua própria agência, focada em seus projetos independentes e voltados para a sua marca.

"A Talismã Digital foi uma empresa idealizada pelo ex-casal. Com o divórcio, é natural que seja extinta a sociedade", afirmou a assessoria da Talismã.

No mesmo documento é confirmado que VF é a nova agência de Virgínia, enquanto Zé Felipe segue na Talismã Music, "com foco em música e onde ele tem se dedicado a novas produções".

Contratos com Bets foram assinados com a Talismã

Os contratos de Virgínia para divulgação de empresas de apostas online na internet foram assinados com a Talismã Digital, agência de marketing da qual era sócia na época. Em maio deste ano, a influenciadora deu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os serviços de apostas online, a CPI das Bets.

Na CPI, a jovem afirmou que todos os contratos que tinha com empresas de apostas são legais. "Nunca aceitei fazer publicidade para casas de apostas que não estão regulamentadas".