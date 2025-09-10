Quase 3 metros de altura, 200 kg e recheio de leites: veja bolo de aniversário do filho de Virginia

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca não poupou esforços para organizar a festa de aniversário de um ano de José Leonardo, filho caçula dela com o ex-marido Zé Felipe.

O que chamou atenção foi o bolo de dois metros e meio de altura e 200 kg, confeccionado pelo confeiteiro Denilson Lima. A superprodução envolveu mais de 15 pessoas e levou duas semanas para ser concluída.

A construção da estrutura demandou um planejamento rigoroso em cada etapa, inclusive no transporte, segundo revelou à Quem. "Foi preciso, no mínimo, seis pessoas apenas para levantar esse gigante, que marcou a celebração como um verdadeiro acontecimento", explica o confeiteiro.

Virginia e Zé Felipe, celebraram, em família, o aniversário do pequeno em Goiânia (GO), nessa terça-feira (9).

Exigências de Virginia

"Cada detalhe foi pintado à mão, em um processo artístico que envolveu mais de 15 colaboradores para chegar à perfeição", relembra Denilson, que ainda falou sobre a estrutura do bolo, todo comestível: "A estrutura imponente traz cavalos, vacas e elementos do campo em açúcar, incluindo uma casa e um monumento que traduziram a essência da festa".

Segundo o confeiteiro, Virginia fez pedidos específicos quanto à criação. “Como a Virginia não come chocolate, criamos um bolo especial de três leites com frutas vermelhas", explica. "Ainda fizemos outro à parte, com recheio de casadinho", detalha.

Ao ser perguntado se o bolo seguia alguma dieta especial da influenciadora, Denilson respondeu de forma objetiva: “Ela come doce, sempre pede: nada fitness".