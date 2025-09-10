Silva reforça crítica a Virginia e esclarece falas sobre Serginho Groisman e Paula Lavigne

Dois dias após protagonizar um show marcado por críticas afiadas à indústria musical e a figuras públicas, Silva resolveu se pronunciar novamente. Na terça-feira (9), o cantor foi ao X, antigo Twitter, para brincar com a repercussão, rever algumas falas e reforçar outras.

“Deixa eu voltar a tuitar no lugar certo. Da próxima vez, vou tentar falar só com meu terapeuta”, ironizou.

O artista manteve firme o ataque a Virginia Fonseca, alvo central de sua fala no domingo. “Para a V., que ganha com a desgraça alheia, é aquilo lá mesmo. Dobro a aposta”, escreveu. A declaração reitera o xingamento feito no palco, quando chamou a influenciadora de “garota escrota” e a acusou de explorar financeiramente seus seguidores.

Veja também Zoeira Veja lista de vencedores do MTV VMA 2025 e momentos que marcaram premiação Zoeira Vencedora do BBB 25, Renata Saldanha fala sobre fama e namoro: 'Nunca expus minha vida pessoal'

Outros pontos, no entanto, ganharam nova roupagem. Silva voltou atrás em relação à Bahia, depois de dizer que não fazia música “para vocês ouvirem na Bahia”. Agora, destacou a importância do estado em sua trajetória: “Sem a Bahia, o que eu faço nem existiria. Música para a Bahia e para o mundo é o que me move.”

Serginho Groisman, Paula Lavigne e Luísa Sonza também foram mencionados de forma mais conciliadora. O cantor garantiu que pretende continuar interpretando canções de outros artistas e convidou os três como “presenças de honra” em suas apresentações.

O que aconteceu

Na apresentação em Brasília, Silva surpreendeu o público ao transformar o palco em espaço de desabafo. Criticou produtores, personalidades da internet e até colegas de profissão, além de ironizar o papel da mídia na música brasileira. Os trechos rapidamente circularam nas redes sociais, gerando tanto memes quanto debates acalorados.