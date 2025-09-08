Silva causa polêmica em show ao xingar Virginia Fonseca

O cantor Silva protagonizou um dos momentos mais comentados do fim de semana durante seu show em Brasília, nesse domingo (7). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o artista mandando a influenciadora Virginia Fonseca “se f*der” e criticando a associação dela a plataformas de apostas on-line.

“Vou falar vários ‘vai se f*der’ hoje. Vai se f*der Virginia também, car*lho. Que garota escrota, mano. A garota era pobre e ficou rica e agora faz os pobres perderem dinheiro que nem têm. Então, assim, na moral, não dá mais, galera”, disparou Silva no palco, arrancando reações diversas do público.

As falas rapidamente viralizaram no X, antigo Twitter, rendendo debates acalorados. Parte dos fãs aplaudiu a postura crítica do cantor, enquanto outros questionaram a motivação para citar nomes específicos durante a apresentação.

"E ainda tem gente que vai falar que é inveja... imagina ter inveja de gente trambiqueira", disse uma pessoa. "Detesto a Virginia, mas quando um artista não consegue notoriedade com o talento, ele precisa se envolver em polêmica", opinou outra.

Além de Virginia, Silva também mencionou a cantora Luisa Sonza, a empresária Paula Lavigne e o apresentador Serginho Groisman. Segundo relatos de fãs que assistiram ao show, ele chegou a mandar Sonza e Lavigne “se f*der” e, em outro momento, ironizou Groisman ao afirmar que só é chamado ao "Altas Horas" para cantar músicas de outros artistas.

Vídeo: