Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Silva causa polêmica em show ao xingar Virginia Fonseca

Apresentação em Brasília também teve críticas a outros artistas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Silva detonou Virginia Fonseca durante apresentação em Brasília
Legenda: Silva detonou Virginia Fonseca durante apresentação em Brasília
Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Silva protagonizou um dos momentos mais comentados do fim de semana durante seu show em Brasília, nesse domingo (7). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o artista mandando a influenciadora Virginia Fonsecase f*der” e criticando a associação dela a plataformas de apostas on-line.

“Vou falar vários ‘vai se f*der’ hoje. Vai se f*der Virginia também, car*lho. Que garota escrota, mano. A garota era pobre e ficou rica e agora faz os pobres perderem dinheiro que nem têm. Então, assim, na moral, não dá mais, galera”, disparou Silva no palco, arrancando reações diversas do público.

As falas rapidamente viralizaram no X, antigo Twitter, rendendo debates acalorados. Parte dos fãs aplaudiu a postura crítica do cantor, enquanto outros questionaram a motivação para citar nomes específicos durante a apresentação.

"E ainda tem gente que vai falar que é inveja... imagina ter inveja de gente trambiqueira", disse uma pessoa. "Detesto a Virginia, mas quando um artista não consegue notoriedade com o talento, ele precisa se envolver em polêmica", opinou outra. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Filho de Arlindo Cruz cobra transparência em processo de herança do sambista

teaser image
Zoeira

Rainer Cadete participa de festa luxuosa de empresária cearense em clima de intimidade

Além de Virginia, Silva também mencionou a cantora Luisa Sonza, a empresária Paula Lavigne e o apresentador Serginho Groisman. Segundo relatos de fãs que assistiram ao show, ele chegou a mandar Sonza e Lavigne “se f*der” e, em outro momento, ironizou Groisman ao afirmar que só é chamado ao "Altas Horas" para cantar músicas de outros artistas.

Vídeo: 

Assuntos Relacionados
Silva detonou Virginia Fonseca durante apresentação em Brasília
Zoeira

Silva causa polêmica em show ao xingar Virginia Fonseca

Apresentação em Brasília também teve críticas a outros artistas

Redação
Há 55 minutos
Rainer Cadete esteve em Caucaia para o aniversário de Maria Sooder
Zoeira

Rainer Cadete participa de festa luxuosa de empresária cearense em clima de intimidade

Evento com temática italiana celebrou aniversário de Maria Sooder, que reuniu glamour, música e emoção em Caucaia

Redação
Há 2 horas
José Leonardo é o filho caçula de Virginia
Zoeira

Virginia Fonseca celebra 1º aniversário do filho caçula sem a presença de Zé Felipe

Influenciadora organizou um café da manhã especial para José Leonardo e fez homenagem nas redes sociais

Redação
08 de Setembro de 2025
Raul Gil continua internado, mas deve receber alta em breve
Zoeira

Raul Gil apresenta melhora e deve receber alta 'em breve', diz filho

Aos 86 anos, apresentador está internado desde a última quarta-feira (3) com quadro de diverticulite aguda e desidratação

Redação
08 de Setembro de 2025
Novela Terra Nostra, que está em exibição na Globo
Zoeira

Clássicos italianos na TV: confira 4 novelas da TV Globo com personagens da Itália

Terra Nostra, uma das que estão na lista, estreou recentemente em reprise na televisão

Humberto Carrão interpreta Afonso no remake de
Zoeira

Humberto Carrão revela inspiração pessoal para viver personagem com câncer em 'Vale Tudo'

Ator contou que a trajetória do pai, em tratamento contra a doença há mais de três anos, serviu de base para dar veracidade às cenas da novela

Redação
08 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

Sabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão.

A. Seraphim
08 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

Glória sonha que poderia ter se casado com Otávio.

A. Seraphim
08 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

Solange reage quando Maria de Fátima e Mário Sérgio insistem em falar com ela e Afonso.

A. Seraphim
08 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia.

A. Seraphim
08 de Setembro de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

Paula é atropelada por um carro.

A. Seraphim
08 de Setembro de 2025
Kauan ao lado de arlindo cruz. jovem é fruto de relacionamento extraconjugal do sambista
Zoeira

Filho de Arlindo Cruz cobra transparência em processo de herança do sambista

Kauan Felipe Vieira é fruto de um relacionamento extraconjugal do sambista

Redação
08 de Setembro de 2025
Cantora e compositora norte-americana Ariana Grande no palco durante o MTV Video Music Awards
Zoeira

Veja lista de vencedores do MTV VMA 2025 e momentos que marcaram premiação

Nomes como Mariah Carey e Lady Gaga chamaram atenção em transmissão

Diário do Nordeste e AFP
08 de Setembro de 2025
Vocalista Rick Davies, homem branco com cabelo longo e barba castanhos, tocando piano e cantando em um palco, com expressão emocional e silêncio concentrado.
Zoeira

Morre Rick Davies, vocalista do Supertramp, aos 81 anos

O músico inglês ficou conhecido por compor e cantar sucessos dos anos 70 e 80, como 'The Logical Song' e 'Bloody Well Right'

Redação
08 de Setembro de 2025
TH Jóias e Hytalo Santos
Zoeira

Hytalo Santos pediu a TH Joias que acionasse traficante para ameaçar mulher após críticas nas redes

Trio costumava frequentar bailes no Complexo do Alemão e trocava favores

Redação
08 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (8/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (8/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (8/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (8/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (8/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Setembro de 2025