Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Virginia Fonseca celebra 1º aniversário do filho caçula sem a presença de Zé Felipe

Influenciadora organizou um café da manhã especial para José Leonardo e fez homenagem nas redes sociais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:04)
Zoeira
José Leonardo é o filho caçula de Virginia
Legenda: José Leonardo é o filho caçula de Virginia
Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca comemorou nesta segunda-feira (8) o primeiro aniversário do filho caçula, José Leonardo, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe. A celebração aconteceu na antiga mansão do casal, em Goiânia, mas sem a presença do sertanejo, de quem Virginia se separou em maio deste ano.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou a mesa de café da manhã decorada para marcar a data. “A mesa para comemorar o aniversário do nosso príncipe”, escreveu. Em outro registro, ela completou: “Viva José Leonardo! 1 aninho de vida do nosso príncipe. Que Deus abençoe sempre.” Os pratos da comemoração chamaram atenção por trazerem ilustrações da família completa.

Veja publicação no Instagram:

No feed, a influenciadora publicou uma longa declaração para o caçula. “Hoje é dia do nosso principezinho, José Leonardo!! 1 ano que meu mundo passou de rosa absoluto para azul também (risos). Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar, pois não imaginava nunca que seria tão abençoada em ter um menininho também”, escreveu.

Ela seguiu exaltando as qualidades do filho e pedindo bênçãos. “Que Deus abençoe sua vida sempre, meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade, humildade, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu peço para você todos os dias em minhas orações! Sua família te ama mais que tudo e estaremos com você sempre”, finalizou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Raul Gil apresenta melhora e deve receber alta 'em breve', diz filho

teaser image
Zoeira

Humberto Carrão revela inspiração pessoal para viver personagem com câncer em 'Vale Tudo'

Zé Felipe não citou aniversário do filho

Zé Felipe, por sua vez, se apresentou em Uberlândia (MG), no domingo (7). Logo depois, compartilhou registros embarcando em um jatinho de volta para Goiânia. Já nesta segunda-feira, limitou-se a publicar um “bom dia” nos stories, sem citar o aniversário do filho.

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio, em comunicado conjunto. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, disseram na época. José Leonardo é o terceiro filho do ex-casal, que também são pais de Maria Alice e Maria Flor.

Rainer Cadete esteve em Caucaia para o aniversário de Maria Sooder
Zoeira

Rainer Cadete participa de festa luxuosa de empresária cearense em clima de intimidade

Evento com temática italiana celebrou aniversário de Maria Sooder, que reuniu glamour, música e emoção em Caucaia

Redação
Há 1 hora
José Leonardo é o filho caçula de Virginia
Zoeira

Virginia Fonseca celebra 1º aniversário do filho caçula sem a presença de Zé Felipe

Influenciadora organizou um café da manhã especial para José Leonardo e fez homenagem nas redes sociais

Redação
Há 1 hora
Raul Gil continua internado, mas deve receber alta em breve
Zoeira

Raul Gil apresenta melhora e deve receber alta 'em breve', diz filho

Aos 86 anos, apresentador está internado desde a última quarta-feira (3) com quadro de diverticulite aguda e desidratação

Redação
Há 2 horas
Novela Terra Nostra, que está em exibição na Globo
Zoeira

Clássicos italianos na TV: confira 4 novelas da TV Globo com personagens da Itália

Terra Nostra, uma das que estão na lista, estreou recentemente em reprise na televisão

Humberto Carrão interpreta Afonso no remake de
Zoeira

Humberto Carrão revela inspiração pessoal para viver personagem com câncer em 'Vale Tudo'

Ator contou que a trajetória do pai, em tratamento contra a doença há mais de três anos, serviu de base para dar veracidade às cenas da novela

Redação
08 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

Sabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão.

A. Seraphim
08 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

Glória sonha que poderia ter se casado com Otávio.

A. Seraphim
08 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

Solange reage quando Maria de Fátima e Mário Sérgio insistem em falar com ela e Afonso.

A. Seraphim
08 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia.

A. Seraphim
08 de Setembro de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

Paula é atropelada por um carro.

A. Seraphim
08 de Setembro de 2025
Kauan ao lado de arlindo cruz. jovem é fruto de relacionamento extraconjugal do sambista
Zoeira

Filho de Arlindo Cruz cobra transparência em processo de herança do sambista

Kauan Felipe Vieira é fruto de um relacionamento extraconjugal do sambista

Redação
08 de Setembro de 2025
Cantora e compositora norte-americana Ariana Grande no palco durante o MTV Video Music Awards
Zoeira

Veja lista de vencedores do MTV VMA 2025 e momentos que marcaram premiação

Nomes como Mariah Carey e Lady Gaga chamaram atenção em transmissão

Diário do Nordeste e AFP
08 de Setembro de 2025
Vocalista Rick Davies, homem branco com cabelo longo e barba castanhos, tocando piano e cantando em um palco, com expressão emocional e silêncio concentrado.
Zoeira

Morre Rick Davies, vocalista do Supertramp, aos 81 anos

O músico inglês ficou conhecido por compor e cantar sucessos dos anos 70 e 80, como 'The Logical Song' e 'Bloody Well Right'

Redação
08 de Setembro de 2025
TH Jóias e Hytalo Santos
Zoeira

Hytalo Santos pediu a TH Joias que acionasse traficante para ameaçar mulher após críticas nas redes

Trio costumava frequentar bailes no Complexo do Alemão e trocava favores

Redação
08 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (8/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (8/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (8/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (8/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (8/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (8/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Setembro de 2025