A influenciadora Virginia Fonseca comemorou nesta segunda-feira (8) o primeiro aniversário do filho caçula, José Leonardo, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe. A celebração aconteceu na antiga mansão do casal, em Goiânia, mas sem a presença do sertanejo, de quem Virginia se separou em maio deste ano.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou a mesa de café da manhã decorada para marcar a data. “A mesa para comemorar o aniversário do nosso príncipe”, escreveu. Em outro registro, ela completou: “Viva José Leonardo! 1 aninho de vida do nosso príncipe. Que Deus abençoe sempre.” Os pratos da comemoração chamaram atenção por trazerem ilustrações da família completa.

Veja publicação no Instagram:

No feed, a influenciadora publicou uma longa declaração para o caçula. “Hoje é dia do nosso principezinho, José Leonardo!! 1 ano que meu mundo passou de rosa absoluto para azul também (risos). Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar, pois não imaginava nunca que seria tão abençoada em ter um menininho também”, escreveu.

Ela seguiu exaltando as qualidades do filho e pedindo bênçãos. “Que Deus abençoe sua vida sempre, meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade, humildade, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu peço para você todos os dias em minhas orações! Sua família te ama mais que tudo e estaremos com você sempre”, finalizou.

Zé Felipe não citou aniversário do filho

Zé Felipe, por sua vez, se apresentou em Uberlândia (MG), no domingo (7). Logo depois, compartilhou registros embarcando em um jatinho de volta para Goiânia. Já nesta segunda-feira, limitou-se a publicar um “bom dia” nos stories, sem citar o aniversário do filho.

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio, em comunicado conjunto. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, disseram na época. José Leonardo é o terceiro filho do ex-casal, que também são pais de Maria Alice e Maria Flor.