Humberto Carrão revela inspiração pessoal para viver personagem com câncer em 'Vale Tudo'

Ator contou que a trajetória do pai, em tratamento contra a doença há mais de três anos, serviu de base para dar veracidade às cenas da novela

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Legenda: Humberto Carrão interpreta Afonso no remake de "Vale tudo"
Foto: Reprodução/Globo

Humberto Carrão abriu o coração ao falar sobre o desafio de interpretar um personagem diagnosticado com câncer no remake de “Vale Tudo”. Em entrevista ao Fantástico, o ator revelou que se inspirou na própria vivência familiar para construir a emoção das cenas, já que o pai, Paulo Roberto Sinoti, convive com câncer há mais de três anos.

O artista relatou que muitas vezes fez paralelos entre o que ouvia do pai durante o tratamento e os diálogos que gravava para a trama. “No dia das cenas de hospital, foi um dia que eu estava almoçando com ele e falei: ‘Pai, olha que loucura. Eu tô indo agora pro trabalho, vou passar um dia inteiro num estúdio, dizendo que eu tô cansado, como você sempre diz, por causa da quimio’”, contou.

As coincidências, segundo Carrão, também se estenderam aos bastidores das gravações. Ele revelou que parte da equipe médica que auxilia a produção nas cenas delicadas já esteve envolvida diretamente no acompanhamento do pai. “Coincidentemente, é uma loucura.”

O ator afirmou ainda que soube apenas recentemente que Afonso teria a doença. Ao dividir a novidade com o pai, ouviu uma resposta bem-humorada: “Eu falei para o meu pai e ele falou, brincando: ‘E aí, vai fazer laboratório?’. Eu falei: ‘Acho que não preciso’. E tem mil coisas lindas nisso. Meu pai está vivo, meu pai está firme, meu pai está fazendo tratamento, está tudo certo.”

Na mesma entrevista, o artista foi questionado sobre o destino de Afonso, um dos pontos mais aguardados pelo público. Humberto e Alice Wegmann, que contracena com ele e também participou da entrevista, desconversaram. “Não sabemos. É que ainda tem um mês de gravação pela frente”, disse a atriz, mantendo o suspense sobre o futuro do personagem.

Zoeira

Redação
Há 1 hora
