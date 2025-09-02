Afonso morre em ‘Vale Tudo'? Filho de Odete Roitman abandona tratamento e tem piora na trama

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo", as notícias não serão boas para Afonso (Humberto Carrão). Depois de descobrir ser portador de leucemia, o executivo da TCA tenta superar a doença com a ajuda de Solange (Alice Wegmann), mas o tratamento não será fácil.

O filho de Odete começa a receber quimioterapia e aguarda o resultado dos exames após a primeira fase do tratamento, já internado em um hospital.

O médico responsável pelo acompanhamento, porém, avisa que só com o resultado em mãos será possível saber se a quimioterapia está funcionando.

Legenda: Cada vez mais debilitado e lutando para sobreviver, Afonso precisará de um transplante de medula óssea Foto: Manoella Mello / TV Globo

Cada vez mais debilitado e lutando para sobreviver, Afonso precisará de um transplante de medula óssea. Enquanto aguarda um doador, seu estado de saúde piora: ele passa a sentir tonturas e chega a desmaiar.

Solange, sua namorada, socorre o amado, mas se assusta quando ele afirma que abandonará o tratamento, já que os efeitos colaterais da quimio aumentam.

Ele se recusa a voltar ao hospital e continuar o tratamento enquanto não há um doador compatível.

Veja também Zoeira Romance inesperado entre Celina e Olavo movimenta remake de 'Vale Tudo'

Afonso morre em Vale Tudo?

Mesmo com a piora no estado de saúde e a demora em encontrar um doador, Afonso não morre no remake de "Vale Tudo".

Após os resultados desanimadores de Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina (Malu Galli), os telespectadores descobrem que a única pessoa compatível para o transplante de medula óssea é seu próprio irmão, Leonardo (Guilherme Magon), que todos pensavam estar morto.

O desfecho do personagem, no entanto, não terá mudanças drásticas: ele terminará a novela ao lado de Solange e dos filhos gêmeos, enquanto, na primeira versão da trama, tinha apenas uma filha.

Na trama de 1988, o executivo também não enfrentava nenhuma doença como agora.