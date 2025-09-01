Romance inesperado entre Celina e Olavo movimenta remake de 'Vale Tudo'

Um romance surpreendente promete agitar o remake de “Vale Tudo”. Nos capítulos da próxima semana, a elegante socialite Celina, interpretada por Malu Galli, vai se envolver com Olavo, o trambiqueiro vivido por Ricardo Teodoro. A relação entre os dois não existiu na versão original da trama, de 1988.

Tudo começa na festa de casamento de César Ribeiro (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Debora Bloch), quando Olavo se aproxima da irmã da noiva. Usando seu charme, o fotógrafo vai insistir em seduzir Celina, tia de Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha (Paolla Oliveira).

A estratégia dará certo: a socialite acabará levando o novo pretendente para a mansão da família Roitman, onde os dois passarão a noite juntos. No dia seguinte, o mordomo Eugênio (Luis Salem) se surpreenderá ao encontrar Olavo no local, percebendo de imediato o que aconteceu.

O caso, no entanto, não ficará em segredo por muito tempo. Graças à indiscrição dos funcionários da casa, a notícia vai se espalhar. A cozinheira Marina (Fernanda Botelho) receberá dinheiro para revelar detalhes do romance a Maria de Fátima (Bella Campos). Ambiciosa, a jovem se prontificará a ajudar Olavo a conquistar de vez a ricaça, em troca de favores.

Mas o romance pode ter consequências indesejadas. O envolvimento com Olavo deve atrapalhar uma possível reconciliação de Celina com Esteban (Caco Ciocler), marchand com quem ela se relacionou no início da trama. O personagem, que havia tentado levar a socialite para morar fora do Brasil, retornará ao país e encontrará a ex-companheira nos braços de outro.