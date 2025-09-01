Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

A novela 'Vale Tudo' desta segunda-feira (1) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta segunda-feira

Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete. Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento. Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio.

Odete sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro. Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, e reconhece Leonardo como filho de Odete.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.