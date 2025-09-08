Diário do Nordeste
Raul Gil apresenta melhora e deve receber alta 'em breve', diz filho

Aos 86 anos, apresentador está internado desde a última quarta-feira (3) com quadro de diverticulite aguda e desidratação

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:22)
Zoeira
Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador Raul Gil, de 86 anos, segue em recuperação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi internado na última quarta-feira (3) ao apresentar um mal-estar. Nesse domingo (7), o filho dele, Raul Gil Júnior, tranquilizou os fãs com uma atualização positiva sobre o estado de saúde do apresentador.

“Domingo de boas notícias! Meu pai Raul Gil está cada dia melhor, com previsão de alta em breve! Agradecemos a todos por seu carinho e oração. Deus é fiel”, escreveu Raul Gil Jr. nas redes sociais.

O apresentador recebeu diagnóstico de abdome agudo inflamatório decorrente de diverticulite aguda, além de um quadro de desidratação. 

Assuntos Relacionados
