Raul Gil apresenta melhora e deve receber alta 'em breve', diz filho

O apresentador Raul Gil, de 86 anos, segue em recuperação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi internado na última quarta-feira (3) ao apresentar um mal-estar. Nesse domingo (7), o filho dele, Raul Gil Júnior, tranquilizou os fãs com uma atualização positiva sobre o estado de saúde do apresentador.

“Domingo de boas notícias! Meu pai Raul Gil está cada dia melhor, com previsão de alta em breve! Agradecemos a todos por seu carinho e oração. Deus é fiel”, escreveu Raul Gil Jr. nas redes sociais.

O apresentador recebeu diagnóstico de abdome agudo inflamatório decorrente de diverticulite aguda, além de um quadro de desidratação.

Figura histórica da televisão brasileira, Raul Gil encerrou em dezembro de 2024 o programa que comandou por 14 anos no SBT. Desde então, tem se dedicado a novos projetos, ao lado do filho, focados na criação de conteúdos digitais.

Essa não foi a primeira vez que o apresentador passou por um procedimento médico recente. Em maio de 2023, ele realizou uma raspagem da próstata no mesmo hospital e, na época, comemorou o sucesso da cirurgia e a boa recuperação.

Enquanto aguarda a alta, Raul Gil recebe o carinho de fãs e colegas de profissão, que seguem enviando mensagens de apoio e orações para sua pronta recuperação.