Veja lista de vencedores do MTV VMA 2025 e momentos que marcaram premiação

O MTV Video Music Awards foi transmitido, pela primeira vez em 41 anos, pela rede americana CBS, na noite desse domingo (7). A cantora americana Ariana Grande ganhou o principal prêmio, faturando o "Melhor Vídeo do Ano" com a música "Brighter Days Ahead", que também venceu na categoria "Melhor Pop", em uma cerimônia perto de Nova York.

Visivelmente emocionada ao receber o principal prêmio da noite, a compositora e atriz de 32 anos agradeceu o destaque aos fãs. "Obrigada por crescerem comigo e por me apoiarem tanto como ser humano", afirmou.

Lady Gaga também se destacou como outra grande vencedora da noite, superando nomes como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Taylor Swift e The Weeknd na categoria "Artista do Ano". A cantora de 39 anos também levou o prêmio de "Melhor Colaboração", com Bruno Mars por "Die with a Smile".

A cantora de k-pop Rosé, em carreira solo após alcançar a fama como o grupo Blackpink, faturou a categoria "Música do Ano" por "APT", coescrita com Bruno Mars. Sabrina Carpenter foi a vencedora do "Melhor Álbum do Ano" por "Short n' Sweet".

Momentos que marcaram o MTV VMA 2025

Legenda: Mariah Carey recebeu prêmio das mãos de Ariana Grande Foto: Reprodução/YouTube

Mariah Carey subiu ao palco entre performances de novos nomes como Tate McRae, Alex Warren, Megan Moroney e Yungblud — este último em tributo a Ozzy Osbourne. Ela também recebeu o "Video Vanguard Award". Vestida com robe de seda e penas, a cantora interpretou "Sugar Sweet",

A rapper Doja Cat recriou o universo de Max Headroom em uma vinheta que antecedeu a performance de Jealous Type, novo single.

O saxofonista Kenny G abriu a apresentação, que logo ganhou coreografias inspiradas nos trabalhos de Jimmy Jam e Terry Lewis para Janet Jackson, misturando pop-and-lock e referências vampíricas.

Sabrina Carpenter convidou estrelas de RuPaul’s Drag Race para dividir o palco no single Tears. Entre elas, Lexi Love e Symone, que participaram de uma encenação da Nova York dos anos 1980, com direito a policiais fictícios e até um exibicionista.

Lady Gaga fez uma rápida aparição ao prêmio de artista do ano. Ela precisava correr para o Madison Square Garden, onde fazia show no mesmo horário. Ainda assim, surpreendeu os fãs ao deixar gravado previamente uma apresentação exibida durante a transmissão.

Veja premiados do MTV VMA 2025

Vídeo do Ano

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” (VENCEDORA)

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

The Weeknd, Playboy Carti – “Timeless”

Artista do Ano

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga (VENCEDORA)

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Música do Ano

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Doechii – “Anxiety”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”

Lorde – “What Was That”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.” (VENCEDOR)

Tate McRae – “Sports Car”

The Weeknd, Playboy Carti – “Timeless”

Artista Revelação

Alex Warren (VENCEDOR)

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Melhor Artista Pop

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter (VENCEDORA)

Tate McRae

Performance do ano - MTV Push

Agosto de 2024 – Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Setembro de 2024 – Ayra Starr – “Last Heartbreak Song”

Outubro de 2024 – Mark Ambor – “Belong Together”

Novembro de 2024 – Lay Bankz – “Graveyard”

Dezembro de 2024 – Dasha – “Bye Bye Bye”

Janeiro de 2025 – Katseye – “Touch” (VENCEDORAS)

Fevereiro de 2025 – Jordan Adetunji – “Kehlani”

Março de 2025 – Leon Thomas – “Yes It Is”

Abril de 2025 – Livingston – “Shadow”

Maio de 2025 – Damiano David – “Next Summer”

Junho de 2025 – Gigi Perez – “Sailor Song”

Julho de 2025 – Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”

Melhor Grupo

aespa

All Time Low

Backstreet Boys

BLACKPINK (VENCEDORAS)

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

KATSEYE

My Chemical Romance

SEVENTEEN

Stray Kids

The Marías

twenty one pilots

Melhor Colaboração

Bailey Zimmerman com Luke Combs – “Backup Plan (Videoclipe Oficial da Stagecoach)”

Kendrick Lamar e SZA – “Luther”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile” (VENCEDORES)

Post Malone com Blake Shelton – “Pour Me a Drink”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Selena Gomez, Benny Blanco – “Sunset Blvd”

Melhor Pop

Alex Warren – “Ordinary”

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” (VENCEDORA)

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Melhor Hip-Hop

Doechii – “Anxiety” (VENCEDORA)

Drake – “Nokia”

Eminem com Jelly Roll – “Somebody Save Me”

GloRilla com Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

LL Cool J com Eminem – “Murdergram Deux”

Travis Scott – “4X4” – Cactus Jack/Epic Records

Melhor R&B

Chris Brown – “Residuals”

Leon Thomas e Freddie Gibbs – “Mutt (Remix)”

Mariah Carey – “Type Dangerous” (VENCEDORA)

Partynextdoor – “N o C hill”

Summer Walker – “Heart of a Woman”

SZA – “Drive”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Melhor Alternativo

Gigi Perez – “Sailor Song”

Imagine Dragons – “Wake Up”

Lola Young – “Messy”

MGK & Jelly Roll – “Lonely Road”

Sombr – “Back to Friends” (VENCEDOR)

The Marías – “Back to Me”

Melhor Rock

Coldplay – “All My Love” (VENCEDORES)

Evanescence – “Afterlife (da série da Netflix ‘Devil May Cry’)”

Green Day – “One Eyed Bastard”

Lenny Kravitz – “Honey” – Roxie Records

Linkin Park – “The Emptiness Machine”

Twenty One Pilots – “The Contract”

Melhor Latino

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

J Balvin – “Rio”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Peso Pluma – “La Patrulla”

Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”

Shakira – “Soltera” (VENCEDORA)

Melhor K-pop

Aespa – “Whiplash”

Jennie – “Like Jennie”

Jimin – “Who”

Jisoo – “Earthquake”

Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again” (VENCEDORAS)

Stray Kids – “Chk Chk Boom”

Rosé – “Toxic Till the End”

Melhor Afrobeat

Asake e Travis Scott – “Active”

Burna Boy com Travis Scott – “TaTaTa”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng e Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) (Remix)”

Rema – “Baby (Is It a Crime)”

Tems com Asake – “Get It Right”

Tyla – “Push 2 Start” (VENCEDORA)

Wizkid com Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”

Melhor Country

Chris Stapleton – “Acho que estou apaixonado por você”

Cody Johnson com Carrie Underwood – “Eu vou te amar”

Jelly Roll – “Liar”

Lainey Wilson – “4x4xU”

Megan Moroney – “Estou bem?” (VENCEDORA)

Morgan Wallen – “Smile”

Música de Verão

Addison Rae – “Headphones On”

Alex Warren – “Ordinary”

Benson Boone – “Mystical Magical”

BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman – “All the Way”

Chappell Roan – “The Subway”

Demi Lovato – “Fast”

Doja Cat – “Jealous Type”

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – “Golden”

Jessie Murph – “Blue Strips”

Justin Bieber – “Daisies”

MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (FLY) (Remix)”

Morgan Wallen feat. Tate McRae – “What I Want” (VENCEDORA)

Ravyn Lenae feat. Rex Orange County – “Love Me Not”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

sombr – “12 to 12”

Tate McRae – “Just Keep Watching”

Melhor Álbum

Bad Bunny – "Debí Tirar Mais Fotos"

Kendrick Lamar – "GNX"

Lady Gaga – "Mayhem"

Morgan Wallen – "I’m the Problem"

Sabrina Carpenter – "Short n’ Sweet" (VENCEDORA)

The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"

Melhor Longa

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” (VENCEDORA)

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos (Short Film)”

Damiano David – “Funny Little Stories”

Mac Miller – “Balloonerism”

Miley Cyrus – “Something Beautiful”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Melhor Vídeo Para o Bem (com mensagem social)

Burna Boy – “Higher”

Charli xcx – “Guess com Billie Eilish” (VENCEDOR)

Doechii – “Anxiety”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

Selena Gomez, Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”

Melhor Direção

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Charli xcx – “Guess com Billie Eilish”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra” (VENCEDORA)

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Melhor Direção de Arte

Charli xcx – “Guess com Billie Eilish”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra” (VENCEDORA)

Lorde – “Homem do Ano”

Miley Cyrus – “Fim do Mundo”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Melhor Cinematografia

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us” (VENCEDOR)

Lady Gaga – “Abracadabra”

Miley Cyrus – “Easy Lover”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Melhor Edição

Charli xcx – “Guess com Billie Eilish”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching (do filme ‘F1’)” (VENCEDORA)

Melhor Coreografia

Doechii – “Ansiedade” (VENCEDORA)

FKA Twigs – “Eusexua”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Tyla – “Push 2 Start”

Zara Larsson – “Pretty Ugly”

Melhores Efeitos Visuais

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild” (VENCEDORA)

Tate McRae – “Just Keep Watching” (do filme ‘F1’)

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”