João Silva recebe Travis Scott e Lauryn Hill em after após The Town

Apresentador esteve com os cantores em uma casa noturna de São Paulo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Legenda: João Silva e Travis Scott
Foto: Reprodução Instagram

João Silva, filho de Faustão, promoveu um after após o primeiro dia de The Town 2025. O apresentador recebeu Travis Scott e Lauryn Hill em uma festa privada realizada em uma casa noturna no centro de São Paulo. Os rappers foram destaques do line-up do primeiro dia de festival no sábado (6). 

O anfitrião e outros convidados ainda ganharam um pocket-show do rapper. "Como é bom te receber na minha casa, meu amigo!", escreveu João no Instagram ao legendar os registros com o artista.

Na festa organizada pelo apresentador estavam figuras como Maisa, Bruna Marquezine, João Guilherme, Sasha Meneghel e Blogueirinha

Legenda: João Silva e Lauryn Hill

A última vez em que Travis havia vindo ao Brasil foi em julho para a festa de aniversário de 25 anos Vini Jr., no Rio de Janeiro. Na época, o cantor foi a principal atração da comemoração, repleta de convidados famosos. No fim do ano passado, ele também foi headliner de uma noite do Rock in Rio.

 

 

João Silva recebe Travis Scott e Lauryn Hill em after após The Town

