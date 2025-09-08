Diário do Nordeste
Morre Rick Davies, vocalista do Supertramp, aos 81 anos

O músico inglês ficou conhecido por compor e cantar sucessos dos anos 70 e 80, como 'The Logical Song' e 'Bloody Well Right'

(Atualizado às 09:24)
Zoeira
Vocalista Rick Davies, homem branco com cabelo longo e barba castanhos, tocando piano e cantando em um palco, com expressão emocional e silêncio concentrado.
Legenda: Rick Davies foi o único integrante a atuar em toda a trajetória da banda inglesa
Foto: Reprodução/Youtube

Richard "Rick" Davies, vocalista, tecladista e co-fundador do grupo Supertramp, faleceu aos 81 anos em Long Island, em Nova York, no último sábado (6). O artista convivia com câncer há mais de dez anos, após ser diagnosticado com mieloma múltiplo, em 2015. A informação foi confirmada por representantes do cantor.

Davies nasceu em Swindon, na Inglaterra, em 1944. Ainda muito jovem, aos 15 anos, ingressou no mundo da música, em 1959. Uma década depois, junto ao ex-companheiro de banda, Roger Hodson, fundou o grupo de rock britânico Supertramp.

Sucesso do rock inglês

Nos primeiros meses de fundação, o grupo foi temporariamente chamado de Daddy e teve o nome modificado em 1970. Eles compuseram sucessos do rock progressivo, marcando as décadas de 1970 e 1980 com hits como "The Logical Song", "Goodbye Stranger" e "Bloody Well Right". 

Após ser diagnosticado com mieloma múltiplo, em 2015, o músico chegou a cancelar a turnê europeia "Forever" para realizar um tratamento contra um tumor agressivo.

Davies foi o único integrante presente em toda a trajetória do grupo, liderando-o após a saída de Hodson em 1983. Até 2022, o artista continuou a subir no palco para se apresentar, eventualmente utilizando o nome de "Ricky and the Rockets".

