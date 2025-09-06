Modelo brasileiro Yago Luiz, encontrado morto na Grécia, será velado em SP neste domingo (7)

O corpo do modelo brasileiro Yago Luiz de Campos, de 25 anos, será velado neste domingo (7), no Cemitério Orto São Dimas, em São José dos Campos, interior de São Paulo.

Yago morreu em 23 de agosto, após ser encontrado desacordado na piscina privativa de um hotel de luxo na ilha de Mykonos, na Grécia, ao lado do ator Ryan Silveira, de 23 anos.

Ryan chegou a ficar em coma, mas sobreviveu. Ele recebeu alta na última sexta-feira (29), após cerca de uma semana internado.

Legenda: Em sua última publicação, feita no aniversário, Yago aparece em Dubai, ao lado de Ryan Foto: Reprodução

Em publicação nas redes sociais no dia 1º de setembro, o ator lamentou a morte do “melhor amigo” e afirmou que os dois haviam consumido “coisas ilícitas” na noite do ocorrido.

As autoridades gregas seguem investigando as circunstâncias da morte do modelo.

Quem era Yago Luiz

Natural de Jacareí (SP), Yago morava em São José dos Campos e seguia carreira como modelo internacional. Já havia visitado países como França, Indonésia e Emirados Árabes Unidos, onde costumava compartilhar registros de trabalho e viagens em suas redes sociais.

Em sua última publicação, feita no aniversário, Yago aparece em Dubai, ao lado de Ryan.