BTS vai começar a gravar videoclipe nos EUA, e retorno do grupo já tem data marcada

O retorno do grupo musical coreano BTS está mais próximo do que os fãs imaginam. O septeto trabalha em um novo álbum. O aguardado “comeback” desde 2023 tem lançamento previsto para a próxima primavera, sendo março de 2026 o mês apontado como mais provável.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook estiveram recentemente nos Estados Unidos para gravar novos trabalhos. De acordo com o site “Star News”, já foram definidos aspectos visuais do disco, incluindo conceito e estética.

"O BTS em breve estará filmando um videoclipe para sua nova música nos EUA. As gravações estão em andamento", disse uma fonte ao portal.

Processo criativo

Os próprios membros do grupo anunciaram aos fãs, por meio da plataforma Weverse, em julho deste ano, que estavam começando o processo criativo para o próximo trabalho.

“Será um disco em grupo, com ideias e pensamentos de todos. Estamos com a mesma mentalidade de quando começamos”, escreveu o BTS.

O último lançamento dos coreanos foi “Take Two”. A música foi lançada em 2023. Já nos palcos, a “BTS permission to dance on stage” foi encerrada em 2022 e atraiu cerca de 4 milhões de espectadores presencialmente e via streaming.

O retorno também prevê uma turnê mundial, o que já deixa o “Army” (como é conhecida a fanbase do grupo), com expectativas elevadas.

O comeback marca uma nova trajetória na vida dos sete artistas e dos fãs, sendo o primeiro com todos os integrantes dispensados do alistamento militar obrigatório de 18 meses na Coreia do Sul. Suga, o último membro a deixar o exército, foi dispensado em junho deste ano.