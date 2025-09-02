Brasileiro fala pela primeira vez após ser encontrado desacordado em piscina na Grécia

O criador de conteúdo adulto Ryan Silveira se pronunciou, nessa segunda-feira (1º), pela primeira vez desde o incidente que o deixou em coma e culminou na morte do amigo Yago Campos. O episódio ocorreu no dia 24 de agosto em um hotel na ilha de Mykonos, na Grécia.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Ryan contou que sua última lembrança antes de perder a consciência foi estar deitado na cama do quarto após o uso de substâncias ilícitas, no sábado (23). “Simplesmente apaguei”, afirmou. Ele e Yago foram encontrados por funcionários do hotel, dentro de uma piscina privativa.

Visivelmente emocionado, Ryan desabafou sobre a perda do amigo. “Foi um momento em que consegui ter acesso para expressar um pouco do que eu tô sentindo: essa tristeza, essa angústia, esse sentimento horrível de perder uma pessoa tão próxima, como o Yago era para mim. Meu melhor amigo. Familiares e amigos sabiam o quanto a gente era próximo. Eu tô um pouco traumatizado com tudo isso que aconteceu”, disse.

O influenciador revelou que só soube da morte de Yago dias após o ocorrido. “Na segunda-feira, me deram a notícia. Meus amigos e minha família tentaram me dar o máximo de informações possíveis. Eu não sabia que tudo tinha repercutido tanto. Na segunda-feira, me comunicaram que o Yago não tinha resistido. Eu não quero aparecer aqui chorando, embora esteja muito triste. Não quero me vitimizar”, declarou.

O jovem teve alta na última sexta-feira (29), após quase uma semana de internação. Segundo os médicos, o quadro dele foi agravado pela ingestão acidental de água da piscina.

No vídeo, Ryan contou que está em Atenas, esperando os pertences pessoais serem liberados em Mykonos. O criador de conteúdo também explicou que nenhum familiar dele pôde viajar até lá, por não ter passaporte, e que ele está recebendo suporte de uma amiga.

Relembre o caso

Segundo informações da imprensa local, Ryan e Yago foram encontrados inconscientes na piscina de um quarto privativo de um hotel em Ornos, Mykonos, no domingo (24). Yago não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local. O incidente só foi descoberto após uma funcionária notar água escorrendo para a varanda e acionar a recepção.

As autoridades encontraram no quarto uma seringa de plástico e quatro sachês com pó branco suspeito de ser entorpecente. O material foi apreendido e enviado para análise laboratorial.

A autópsia de Yago deve esclarecer a causa da morte. A investigação segue em andamento.