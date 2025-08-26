Modelo brasileiro é encontrado morto em hotel na Grécia

O modelo brasileiro Yago Campos, de 25 anos, e o criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23, foram encontrados inconscientes dentro da piscina de um quarto privativo de um hotel em Mykonos, na Grécia. O caso foi no último domingo (24) e foi descoberto quando uma funcionária da limpeza percebeu água escorrendo para a varanda.

A equipe do hotel entrou no quarto e encontrou os dois jovens desacordados. Yago teve a morte confirmada no local, enquanto Ryan foi levado ao Centro de Saúde de Mykonos para atendimento médico.

Inicialmente, rumores circularam de que Ryan estaria em coma, mas a mãe dele, Érica Ursoli, negou a informação em uma publicação nas redes sociais nessa segunda-feira (25). “Peço que parem de colocar notícias falsas relacionadas ao acontecido na Grécia. Ryan está fora de perigo, hospitalizado e sendo medicado! Tudo ficará bem. Peço que tenham empatia com as fofocas maldosas pelo momento doloroso e delicado”, escreveu. Ela reforçou que o filho está consciente, falando normalmente e deve receber alta em breve.

A irmã de Yago, Thamyris Campos, também se manifestou publicamente, lamentando a perda do modelo e pedindo respeito à memória dele e ao sofrimento da família. “Meu irmão era incrível, gentil! Nem nós ainda sabemos o que aconteceu. A autópsia ainda não foi concluída. O Ryan também sofreu, está machucado, e ninguém sabe de fato o que aconteceu”, declarou.

Causa será investigada

De acordo com portais locais, durante a inspeção do quarto, as autoridades encontraram uma seringa de plástico e quatro sachês com um pó branco. Os itens foram apreendidos pela Subdivisão de Segurança de Mykonos e enviados para análise laboratorial. O laudo da autópsia de Yago deverá esclarecer a causa exata da morte.

Ryan Silveira, que tem mais de 100 mil seguidores no X, antigo Twitter, e 272 mil no Instagram, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido em suas redes sociais. A última publicação dele foi feita em 17 de agosto.

A embaixada brasileira em Atenas informou que acompanha o caso e oferece apoio consular aos familiares.