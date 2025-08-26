Diário do Nordeste
Lucas Guedez se revolta ao aparecer com filha de Virginia e ser comparado a Hytalo Santos

O influenciador revelou que bloqueou alguns dos perfis e que vai processá-los

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Lucas Guedez se revoltou, no último domingo (24), após gravar um vídeo de uma trend com Maria Alice, filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, no colo, e receber comentários o comparando a Hytalo Santos. 

Hytalo está preso, acusado de tráfico de pessoas e exploração de menores, após denúncias em um vídeo de “adultização” do youtuber Felca.

“Ai, vamos lá! Deixa eu falar um pouquinho sério com vocês, porque acabei de chegar em casa. Estava na estrada, dirigindo, e ao abrir o Instagram, fiquei assustado com os comentários em um vídeo que postei com a Maria Alice”, começou o influenciador por meio dos stories do Instagram. 

Ele afirmou que passou a bloquear alguns seguidores. “Saí bloqueando todas as senhoras que dizem gostar de mim, que me seguem. A maioria eram senhoras, tá? E, em respeito às outras senhoras que estão aqui comentando de boa, tranquilas, quero deixar claro isso. Mas eu estou com muita raiva, porque li coisas que me deixaram, tipo assim…”, destacou. 

Guedez disse que sempre pede permissão aos responsáveis da criança para postar os conteúdos nas redes sociais: “todas as vezes que posto um vídeo com as filhas da Virginia, eu, Lucas, mando para a mãe delas. A mãe autoriza e pergunto: ‘Vi, posso postar?’. E a mãe autoriza. Óbvio”.

"Não tem como, velho, deixar a internet assim, p*rra. Não tem como. Cara, as pessoas afirmam. Não é que elas estão dando opiniões, não, elas afirmam que estão vendo coisas onde não existem. Está repreendido em nome de Jesus. A maldade está em você que comenta essas coisas, que pensa essas coisas. Está dentro da tua casa. Cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Que ódio que estou!", desabafou Lucas, que salientou também que vai processar os perfis que identificou. 

Recentemente, ao desembarcar em um aeroporto, o amigo de Virginia foi hostilizado ao ser confundido com Hytalo. “Só que agora entrou no meu perfil e sabe que sou eu. Não é nada de Hytalo aqui. A pessoa entrou já com maldade. Não é opinião, a pessoa fez ali uma afirmação”, lembrou ele.

