Lucas Guedez é hostilizado ao ser confundido com Hytalo Santos em aeroporto

Lucas Guedez relatou ter passado por uma situação nada agradável. Por meio das redes sociais, nessa quinta-feira (14), ele revelou que foi ofendido ao ser confundido com Hytalo Santos, investigado pelo Ministério Público e preso na manhã desta sexta-feira (15) depois da denúncia sobre adultização num vídeo do youtuber Felca.

O influenciador desembarcava no aeroporto da capital paulista quando começou a ser xingado. “Eu queria desmaiar”, começou Lucas nos stories do Instagram.

“Isso já vem acontecendo há um tempo. Sempre conto para os meus amigos, rindo, que sou confundido com o Hytalo Santos. E hoje, depois de acontecer esse caso todo, duas senhoras começaram a me xingar no aeroporto. Me xingando muito, me chamando de pedófilo e dizendo: ‘A polícia está atrás de você'”, contou o amigo de Virgínia.

O apresentador disse ainda que quase não conseguia negar que era Hytalo: “Eu me tremi tanto, uma situação tão constrangedora… Não estou nem conseguindo falar, estou nervoso. Fiquei pálido, comecei a me tremer todinho e elas ficavam gritando para mim. Tirei o fone para entender e falei: ‘Moça, você está me confundindo’. Ela: ‘Não, a polícia está atrás de você'.”

Por fim, o desespero, de acordo com Lucas, só teve vim quando uma funcionária da companhia aérea explicou o mal entendido. “Eu fiquei sem graça, comecei a sair da situação porque o aeroporto inteiro ficou olhando e eu fiquei com muita vergonha. A moça da Gol começou a me defender. Eu sempre odiei ser confundido com essa pessoa, ainda mais depois de tudo o que aconteceu”, destacou.