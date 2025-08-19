Diário do Nordeste
Antes de ser preso, Hytalo Santos viajou para São Paulo com duas 'filhas' para elas fazerem lipoaspiração

Kamylinha e Danynha ganhariam procedimento de aniversário

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Hytalo Santos chamava Kamylinha de filha
Legenda: Hytalo Santos chamava Kamylinha de filha
Foto: Reprodução/X

Antes de ser preso na última sexta-feira (15), o influenciador digital Hytalo Santos preparava duas festas de aniversário: a dele, que nasceu dia 8 de agosto, e a de uma de suas "filhas", Kamylinha Santos, que completa 18 anos em 9 de setembro. 

A comemoração de Hytalo seria em São Paulo, onde ele acabou sendo preso. Ele viajou para a cidade acompanhado de Kamylinha e Danynha, já que iria presenteá-las com cirurgias plásticas. Danynha fez 18 anos há cerca de seis meses.

Elas fariam lipoaspiração no abdômen e Kamylinha iria retirar uma costela para ficar, segundo Hytalo, com "a cinturinha da Barbie", além de fazer preenchimento labial e trocar o megahair. Dez dias antes da prisão, Hytalo chegou a mostrar as duas numa maratona de exames pré-cirúrgico.

Tanto Danynha como Kamylinha integravam a “Turma do Hytalo” e moravam com o influencer e o marido dele, o cantor Euro, que também foi preso.

Com a prisão, Hytalo pode responder pelos crimes de tráfico de pessoas, exploração sexual de adolescentes e lavagem de dinheiro, com base no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Vídeo

Na segunda-feira (18), Kamylinha publicou nas redes sociais um vídeo no qual se emociona ao falar sobre sua relação com Hytalo. “Eu creio que ele é um pai para mim, e Deus não vai tirar esse amor de pai que eu vejo nele", disse a influenciadora.

A publicação foi feita no perfil da mãe dela, já que a jovem está sem redes sociais por decisão da Justiça, desde terça-feira (12).

O relato foi tirado do ar, mas já havia viralizado nas redes sociais. Nas imagens, Kamylinha afirma que Hytalo Santos é inocente das acusações pelas quais está sendo investigado e que acompanhar a prisão do influenciador a "machuca muito".

