Marina Ruy Barbosa faz apelo após gato desaparecer: 'Preciso de ajuda'

Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, recorreu ao Instagram para fazer um pedido de ajuda após o desaparecimento do gato, João, de 10 anos. Nesta segunda-feira (25), a atriz compartilhou uma série de fotos do pet e emocionou os mais de 41 milhões de seguidores.

De acordo com Marina, o animal sumiu no sábado (23). “Ele costuma dar pequenas voltas pelo condomínio, mas sempre volta pra casa — dessa vez não voltou. O João é castrado e mora nessa mesma casa desde sempre. Ele sabe o caminho de volta. Sempre soube”, explicou.

A atriz, que se prepara para viver Suzane Von Richthofen na série “Tremembé”, destacou que resgatou João ainda filhote. “Resgatei junto com os irmãos. Ele foi o único que não foi adotado, e ficou comigo. Desde então, é parte da minha família e também do meu suporte emocional".

“Quem me conhece minimamente sabe o quanto meus gatos são importantes pra mim. Se alguém tiver visto o João ou tiver qualquer informação, por favor me avise”, escreveu Marina.

A atriz finalizou o apelo pedindo aos fãs que compartilhem as imagens do animal. “Não sei se ele está machucado, se alguém fez alguma maldade… só sei que preciso de ajuda".

Marina, que celebrou 30 anos no último mês de junho, tem quatro gatos de diferentes idades e cores, e frequentemente compartilha a vida ao lado das fofuras nas redes sociais. No ano passado, ela adotou o último deles, Cura, e se declarou: "Para mim, os animais possuem uma energia e uma magia únicas, cheias de pureza e sensibilidade — especialmente quando você adota!".