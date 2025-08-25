Diário do Nordeste
Lil Nas X é preso acusado de quatro crimes e deixa prisão após pagar fiança de R$ 400 mil

Cantor foi pego vagando pelas ruas de Los Angeles na quinta-feira passada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:54)
Zoeira
Legenda: Cantor terá de retornar ao tribunal em 15 de setembro
Foto: Frederic J. Brown / AFP

O cantor Lil Nas X, de 26 anos, deixou a prisão em Los Angeles nesta segunda-feira (25) após pagar fiança de R$ 406 mil, cerca de U$ 75 mil. Ele responderá às acusações de agressão com lesão corporal e resistência à prisão, apresentadas pelo Ministério Público. 

Montero Lamar Hill, nome verdadeiro do artista, foi visto andando por uma das avenidas mais movimentadas da cidade, localizada na zona de Studio City, usando apenas cueca e botas de caubói na quinta-feira (21). 

Conforme afirmou um porta-voz da polícia à agência AFP na semana passada, as informações coincidem com o relato de que "havia um homem nu caminhando pela rua".

Legenda: Lil Nas X se declarou inocente das três acusações
Foto: Frederic J. Brown / AFP

"Ao chegar, o suspeito atacou os agentes. Ele foi detido e levado para um hospital por uma possível overdose. Foi preso por agressão a um policial", disse o agente na ocasião.

Durante a abordagem policial, o intérprete de "Old Town Road" teria desferiu dois socos no rosto de um agente. Paramédicos foram chamados e o encaminharam a um hospital local para avaliação, após ser algemado, pois havia suspeita de uma possível overdose.

O rapper compareceu ao tribunal nesta segunda-feira e se declarou inocente das acusações. Uma fiança de R$ 406 mil foi fixada, além de ter sido ordenado o seu retorno ao tribunal em 15 de setembro.

Legenda: Segundo testemunhas, o artista se mostrou irritado quando percebeu que estava sendo filmado
Foto: Reprodução / Redes sociais

"Não cheguem tarde para a festa esta noite", gritava o Lil Nas X a quem passava pelo local. As imagens viralizaram e causaram agitação na Internet.

Em um momento de irritação, o cantor pediu à pessoa que o gravava com o celular que lhe entregasse o aparelho.

"Quero jogá-lo longe para que você nunca mais veja. Não gosto de telefones", disse. "Não te disse para abaixar o telefone? Ai, ai! Alguém terá que pagar por isso", acrescentou.

